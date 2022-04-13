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Зеленский назвал противостоянием злу слова Байдена о геноциде в Украине

Ольга ГлущенкоСреда, 13 апреля 2022, 02:24
Зеленский, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова президента Соединенных Штатов Джо Байдена о "геноциде" во время войны России в Украине.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Настоящие слова настоящего лидера Джо Байдена.

Называть вещи своими именами важно, чтобы противостоять злу.

Мы благодарны за помощь, которую США уже оказали, и срочно нуждаемся в более тяжелом вооружении, чтобы предотвратить дальнейшие зверства России".

Что предшествовало: Байден заявил во вторник, что бюджеты американцев не должны зависеть от того, "совершает ли диктатор геноцид" в другой стране.

Напомним: Байден в марте назвал президента России Владимира Путина "военным преступником", а впоследствии - "кровавым диктатором" и "чистым головорезом".

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Темы: ЗеленскийБайденвойнагеноцид
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