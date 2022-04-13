Хімічна зброя, ракети й інші ризики: Міноборони пояснило, чому рано повертатися

У звільнених від росіян регіонах України існує ризик поновлення боїв, ракетні удари чи застосування хімічної зброї загрожують усій країні – тому тим, хто покинув домівки, поки не варто повертатися.

Джерело: заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у спільному ефірі українських телеканалів

Пряма мова: "Ми розуміємо, що ризик поновлення агресивних дій в інших регіонах, не тільки сходу, можливий – тобто ми такі сценарії розглядаємо.

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Сьогодні ключове завдання російських військ – це схід. Вони намагаються закріпитися на географічних кордонах Луганської і Донецької області, вони розглядають на сьогодні Херсонську і Харківську області для застосування своїх збройних сил.

Але, разом із тим, можлива загроза і щодо інших регіонів України. Тому на сьогодні не варто розслаблятися. Війна в її активній фазі зараз. Ми не можемо говорити про те, що спадає активність, зменшуються бої – вони є, просто вони тривають на сході і тривають дуже запеклі бої.

Залежно від того, як будуть розвиватися обставини в інших регіонах, буде зрозуміло, чи ворог просуватиметься далі. Наразі Збройні сили України роблять усе можливе, щоб не дати ворогу просунутися вглиб території України".

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Деталі: На прохання ведучого Маляр підтвердила, що саме з ризиком повторного наступу на Київ та інші звільнені регіони пов’язані заклики влади поки не повертатися.

Пряма мова Маляр: "Це абсолютно слушіі заклики. Дійсно, на сьогодні ще рано повертатися, зокрема до столиці. І треба не забувати, що на сьогодні високий ризик загалом у державі можливості застосування хімічної зброї з боку РФ – бо вони розглядають такі сценарії.

І попри те, що вони вже випустили в Україні понад тисячу ракет, у них залишається величезний арсенал. Тому на сьогодні є всі ризики. Доки триває війна, ризики є".

Нагадаємо: Заступник генсека НАТО Мірча Джоане висловив думку, що друга стадія війни в Україні неминуча, що вона матиме більш широкий фронт і буде більш кривавою.

У США передбачають довготривалу війну Росії проти України і, за даними ЗМІ, вже думають про запаси зброї на випадок, якщо війна в Україні триватиме роками.