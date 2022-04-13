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Химоружие, ракеты и другие риски: Минобороны объяснило, почему рано возвращаться

Елена РощинаСреда, 13 апреля 2022, 11:22
Война, иллюстративное фото Генштаба ВСУ

В освобожденных от россиян регионах Украины существует риск возобновления боев, ракетные удары или применение химического оружия угрожают всей стране – поэтому тем, кто покинул дом, пока не следует возвращаться.

Источник: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в совместном эфире украинских телеканалов

Прямая речь: "Мы понимаем, что риск возобновления агрессивных действий в других регионах, не только востока, возможен – то есть, мы такие сценарии рассматриваем.

Сегодня ключевая задача российских войск – это восток. Они пытаются закрепиться на географических границах Луганской и Донецкой области, они рассматривают сегодня Херсонскую и Харьковскую области для применения своих вооруженных сил.

Но, вместе с тем, возможна угроза и другим регионам Украины. Поэтому на сегодняшний день не стоит расслабляться. Война в ее активной фазе сейчас. Мы не можем говорить о том, что спадает активность, утихают бои – они есть, просто они продолжаются на востоке и продолжаются очень ожесточенные бои.

В зависимости от того, как будут развиваться обстоятельства в других регионах, будет ясно, будет ли враг продвигаться дальше. Вооруженные силы Украины делают все возможное, чтобы не дать врагу продвинуться вглубь территории Украины".

Детали: По просьбе ведущего Маляр подтвердила, что именно с риском повторного наступления на Киев и другие освобожденные регионы связаны призывы властей пока не возвращаться.

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Прямая речь Маляр: "Это абсолютно резонные призывы. Действительно, сегодня еще рано возвращаться, в частности в столицу. И надо не забывать, что на сегодняшний день высок риск в государстве возможности применения химического оружия со стороны РФ – потому что они рассматривают такие сценарии.

И, несмотря на то, что они уже выпустили в Украине более тысячи ракет, у них остается огромный арсенал. Поэтому сегодня есть все риски. Пока идет война, риски есть".

Напомним: Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ выразил мнение, что вторая стадия войны в Украине неизбежна, что она будет иметь более широкий фронт и будет более кровавой.

В США предвидят длительную войну России против Украины и, по данным СМИ, уже думают о запасах оружия на случай, если война в Украине будет длиться годами.

Темы: войнаКиевМинобороныРосcия
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