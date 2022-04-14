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Россияне превращают Мариуполь в гетто для украинцев по кальке нацистов - советник мэра

Валентина РоманенкоЧетверг, 14 апреля 2022, 11:28
Стираемый россиянами с лица земли Мариуполь

В Мариуполе российские оккупанты побуждают мирных жителей одевать белую ленту, которая является враждебным символом – хотят сделать людей "приманкой" для украинских снайперов.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "Опасность для жителей. Оккупанты побуждают мариупольцев одевать белую ленту, как отметку "свой". Фактически, таким образом россияне используют гражданское население для "приманки" для снайперов и наших воинов. Поскольку именно такая отметка используется русской армией и может быть ошибочно принята нашими за реальных врагов. Цинизм во всем.

Стала поступать информация о введении оккупантами отдельных пропусков – разрешений на передвижение по городу. Уточняем, но в сочетании со спецотметками "свой" все это напоминает реальную сегрегацию и превращение Мариуполя в реальное гетто для украинцев по кальке нацистов во Львове и Польше. Уже даже не удивляет.

Детали: Также Андрющенко рассказал детали о самых опасных участках заблокированного города.

По его словам, в Левобережном районе от парка "Радуга" начинается зона опасности. В районе площади Победы и бульвара Меотиды – зона прямых боевых столкновений, к тому же работают снайперы.

Приморский район в районе порта остается горячей зоной боев. От пляжа Песчаный до Стрелки идут обстрелы реактивной артиллерией и бомбардировки с самолетов.

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Центральный район безопасен только в зоне 23-17 микрорайонов, все остальное зона перманентных уличных боев. Жителей просят воздержаться от въезда и передвижения в указанных зонах (сообщайте близким).

Андрющенко отмечает, что выход/выезд из города фактически невозможен. Единичные случаи выпуска из города только при размещении в Мангушском и Никольском районах с последующей фильтрацией.

Фильтрация занимает время до бесконечности, что еще раз подтверждает наши опасения в попытке россиян остановить эвакуацию на контролируемую Украиной территорию, отмечает советник мэра.

На площади Победы и бульваре Меотиды продолжаются бои, даже не позволяющие оккупантам провести "зачистку" от мертвых тел убитых мариупольцев.

Прямая речь: "Ужасная картина. Именно здесь в этом году должен был быть построен новый по идеологии развлекательный центр "Мультиплекс" на правах муниципального партнерства. "Русский мир" свои корректировки. После победы - все равно построим".

Предыстория:

  • Мариуполь с 1 марта заблокирован российскими войсками, создавшими в городе гуманитарную катастрофу и совершающими геноцид. Пока деблокировать город не удается и оказать украинским защитникам помощь сложно. Несмотря на это, город героически защищают "азовцы", морпехи, пограничники и другие участники Сил обороны Украины.
  • Согласно данным разведки, в Мариуполе зафиксировано пребывание 13-ти мобильных крематориев для зачистки улиц от тел погибших гражданских жителей.
  • 13 апреля лидеры "Азова" и 36-й ОБРМП записали совместное обращение из заблокированного россиянами Мариуполя и подтвердили, что им удалось объединить усилия по защите города.

Темы: Мариупольвойна
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