Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Сохраняет плавучесть": Путину доложили о пожаре на "Москве"

Валентина РоманенкоЧетверг, 14 апреля 2022, 13:09
Сохраняет плавучесть: Путину доложили о пожаре на Москве
зображення Бориса Гроха

Президенту страны-агрессора Владимиру Путину доложили о пожаре на флагмане российского Черноморского флота, а Минобороны РФ утверждает, что крейсер "Москва" – на плаву, замалчивая причины пожара.

Источник: Минобороны РФ, которое цитирует РИА "Новости", Песков - цитирует "РБК"

Детали: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о пожаре на ракетном крейсере "Москва", но отказался уточнить, как глава РФ отреагировал на эту новость.

Реклама:

"Не могу вам ничего сказать. По линии военных доклады идут регулярно верховному главнокомандующему", — сказал Песков.

Он также не ответил на вопрос журналистов о том, что именно произошло на корабле. "Это тема министерства обороны", — сказал Песков.

В то же время Минобороны РФ утверждает, что флагман ЧФ РФ "сохраняет плавучесть". О причинах пожара – сообщается, что они "устанавливаются".

ВИДЕО ДНЯ

Дословно: "Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекращены.

Основное ракетное вооружение не повреждено.

Экипаж был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского флота РФ. Принимаются меры по буксировке крейсера в порт".

Предыстория:

  • Крейсер "Москва" наряду с патрульным кораблем ЧФ РФ "Василий Быков" были теми, кто угрожал защитникам украинского острова Змеиный. На требование российского агрессора - сдасться пограничники ответили фразой, которая уже стала легендарной - "русский военный корабль иди нах..й!".
  • Вечером 13 апреля источники УП и глава Одесской ОВА сообщили, что украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" ВСУ поразили ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота РФ.
  • На помощь "Москве", по данным источника УП в разведке, пришли 4 российских технических судна. Тогда продолжался шторм. Это произошло в районе около 20 морских миль от острова Змеиный.
  • 14 апреля Минобороны России подтвердило, что ракетный крейсер "Москва" горит, но о причинах пожара там не сообщили – почему-то "сдетонировал боезапас".

Темы: войнаРосcияфлот
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Пентагон прокомментировал причину взрыва на "Москве"
РФ задействовала план терактов: обстреливаем себя, обвиняем украинцев - центр при СНБО
Власти знали о подготовке российского вторжения, только ждали 22 февраля – Данилов
В Сумской области россияне обстреляли пограничные населенные пункты
Последние новости
14:10
В Сухопутных войсках сообщили, как можно выбрать конкретную бригаду и профессию для службы
13:59
"Мой позывной – Вера". История капеллана и волонтерки Людмилы Марфин
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
Все новости...
Реклама: