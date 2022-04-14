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"Сохраняет плавучесть": Путину доложили о пожаре на "Москве"

Валентина РоманенкоЧетверг, 14 апреля 2022, 13:09
зображення Бориса Гроха

Президенту страны-агрессора Владимиру Путину доложили о пожаре на флагмане российского Черноморского флота, а Минобороны РФ утверждает, что крейсер "Москва" – на плаву, замалчивая причины пожара.

Источник: Минобороны РФ, которое цитирует РИА "Новости", Песков - цитирует "РБК"

Детали: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о пожаре на ракетном крейсере "Москва", но отказался уточнить, как глава РФ отреагировал на эту новость.

"Не могу вам ничего сказать. По линии военных доклады идут регулярно верховному главнокомандующему", — сказал Песков.

Он также не ответил на вопрос журналистов о том, что именно произошло на корабле. "Это тема министерства обороны", — сказал Песков.

В то же время Минобороны РФ утверждает, что флагман ЧФ РФ "сохраняет плавучесть". О причинах пожара – сообщается, что они "устанавливаются".

Дословно: "Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекращены.

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Основное ракетное вооружение не повреждено.

Экипаж был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского флота РФ. Принимаются меры по буксировке крейсера в порт".

Предыстория:

  • Крейсер "Москва" наряду с патрульным кораблем ЧФ РФ "Василий Быков" были теми, кто угрожал защитникам украинского острова Змеиный. На требование российского агрессора - сдасться пограничники ответили фразой, которая уже стала легендарной - "русский военный корабль иди нах..й!".
  • Вечером 13 апреля источники УП и глава Одесской ОВА сообщили, что украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" ВСУ поразили ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота РФ.
  • На помощь "Москве", по данным источника УП в разведке, пришли 4 российских технических судна. Тогда продолжался шторм. Это произошло в районе около 20 морских миль от острова Змеиный.
  • 14 апреля Минобороны России подтвердило, что ракетный крейсер "Москва" горит, но о причинах пожара там не сообщили – почему-то "сдетонировал боезапас".

Темы: войнаРосcияфлот
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