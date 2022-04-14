"Сохраняет плавучесть": Путину доложили о пожаре на "Москве"
Президенту страны-агрессора Владимиру Путину доложили о пожаре на флагмане российского Черноморского флота, а Минобороны РФ утверждает, что крейсер "Москва" – на плаву, замалчивая причины пожара.
Источник: Минобороны РФ, которое цитирует РИА "Новости", Песков - цитирует "РБК"
Детали: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о пожаре на ракетном крейсере "Москва", но отказался уточнить, как глава РФ отреагировал на эту новость.
"Не могу вам ничего сказать. По линии военных доклады идут регулярно верховному главнокомандующему", — сказал Песков.
Он также не ответил на вопрос журналистов о том, что именно произошло на корабле. "Это тема министерства обороны", — сказал Песков.
В то же время Минобороны РФ утверждает, что флагман ЧФ РФ "сохраняет плавучесть". О причинах пожара – сообщается, что они "устанавливаются".
Дословно: "Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекращены.
Основное ракетное вооружение не повреждено.
Экипаж был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского флота РФ. Принимаются меры по буксировке крейсера в порт".
Предыстория:
- Крейсер "Москва" наряду с патрульным кораблем ЧФ РФ "Василий Быков" были теми, кто угрожал защитникам украинского острова Змеиный. На требование российского агрессора - сдасться пограничники ответили фразой, которая уже стала легендарной - "русский военный корабль иди нах..й!".
- Вечером 13 апреля источники УП и глава Одесской ОВА сообщили, что украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" ВСУ поразили ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота РФ.
- На помощь "Москве", по данным источника УП в разведке, пришли 4 российских технических судна. Тогда продолжался шторм. Это произошло в районе около 20 морских миль от острова Змеиный.
- 14 апреля Минобороны России подтвердило, что ракетный крейсер "Москва" горит, но о причинах пожара там не сообщили – почему-то "сдетонировал боезапас".