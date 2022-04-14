Данілов розповів про стрілянини біля Офісу президента на початку війни

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов розповів, що у перші дні війни було немало стрілянини біля Офісу президента.

Джерело: Данілов в інтерв’ю ВВС

Пряма мова Данілова: "Стрілянини (біля Офісу президента – ред.) в перші дні було немало. Я не хочу казати кількість людей, які поклали в перші дні, ДРГ, які були на території.

Вони тут були. Ви не думайте, що вони йшли непідготовленими. Була сітка, були опрацьовані багато моментів.

Але я вдячний і охороні президента, і УДО, яке тримало і тримає урядовий квартал, і всім нашим військовим".

Деталі: Данілов також має думку, хто мав би очолити маріонетковий уряд у разі захоплення росіянами Києва. Він не назвав точних імен, але натякнув, що це мали бути "люди у великих погонах".

Секретар РНБО додав, що це точно не Медведчук, не Янукович, не Мураєв і не Царьов.

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