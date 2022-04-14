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Данилов рассказал о стрельбах у Офиса президента в начале войны

Роман ПетренкоЧетверг, 14 апреля 2022, 18:02
Данилов рассказал о стрельбах у Офиса президента в начале войны

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что в первые дни войны было немало перестрелок у Офиса президента.

Источник: Данилов в интервью BBC

Прямая речь Данилова: "Перестрелок (возле Офиса президента – ред.) в первые дни было немало. Я не хочу говорить о количестве людей, которые положили в первые дни, ДРГ, которые были на территории.

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Они здесь были. Вы не думайте, что они уходили неподготовленными. Была сетка, были проработаны многие моменты.

Но я благодарен и охране президента, и УГО, которое держало и держит правительственный квартал, и всем нашим военным".

Детали: Данилов также считает, кто должен возглавить марионеточное правительство в случае захвата россиянами Киева. Он не назвал точных имен, но намекнул, что это должны быть люди в больших погонах.

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Секретарь СНБО добавил, что это точно не Медведчук, не Янукович, не Мураев и Царев.

Напомним: За первые две недели войны президент Украины Владимир Зеленский пережил более десяти попыток покушения на его жизнь.

Темы: СНБОДаниловОфис президентавойна
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