Дніпропетровщина: російська ракета влучила біля нежитлового приміщення – голова облради
У Синельниківському районі Дніпропетровської області російська ракета влучила біля нежитлового приміщення, постраждалих немає.
Джерело: голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Facebook
Пряма мова Лукашука: "Сьогодні маємо один приліт ворожої ракети.
В Синельниківському районі на межі із Запорізькою та Донецькою областями ракета влучила біля нежитлового приміщення. Будівля частково зруйнована. На щастя, обійшлося без загиблих і без постраждалих".
Деталі: Голова облради додав, що наразі фахівці з’ясовують, яку саме ракету випустили окупанти.
Він також підкреслив, що станом на 14 квітня російських загарбників на Дніпропетровщині немає.
В області триває розмінування територій. Зокрема, у четвер сапери ДСНС в посиленому режимі відпрацювали Криворізький район. В Малій Костромці розмінували майже 160 снарядів.
Такі роботи триватимуть надалі.
Передісторія:
- Уночі 12 квітня російські окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровській області, одна ракета поцілила у старий млин, іншу збили, постраждалих немає.
- 10 квітня голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що росіяни випустили більше 10 ракет по області за день.