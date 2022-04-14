Дніпропетровщина: російська ракета влучила біля нежитлового приміщення – голова облради

У Синельниківському районі Дніпропетровської області російська ракета влучила біля нежитлового приміщення, постраждалих немає.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Facebook



Пряма мова Лукашука: "Сьогодні маємо один приліт ворожої ракети.

В Синельниківському районі на межі із Запорізькою та Донецькою областями ракета влучила біля нежитлового приміщення. Будівля частково зруйнована. На щастя, обійшлося без загиблих і без постраждалих".

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Деталі: Голова облради додав, що наразі фахівці з’ясовують, яку саме ракету випустили окупанти.

Він також підкреслив, що станом на 14 квітня російських загарбників на Дніпропетровщині немає.

В області триває розмінування територій. Зокрема, у четвер сапери ДСНС в посиленому режимі відпрацювали Криворізький район. В Малій Костромці розмінували майже 160 снарядів.

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Такі роботи триватимуть надалі.

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