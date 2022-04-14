Днепропетровская область: российская ракета попала возле нежилого помещения – глава облсовета
В Синельниковском районе Днепропетровской области российская ракета попала возле нежилого помещения, пострадавших нет.
Источник: глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Facebook
Прямая речь Лукашука: "Сегодня есть один прилет вражеской ракеты.
В Синельниковском районе на границе с Запорожской и Донецкой областями ракета попала возле нежилого помещения. Здание частично разрушено. К счастью, обошлось без погибших и без пострадавших".
Детали: Глава облсовета добавил, что специалисты выясняют, какую именно ракету выпустили оккупанты.
Он также подчеркнул, что по состоянию на 14 апреля российских захватчиков в Днепропетровской области нет.
В области продолжается разминирование территорий. В частности, в четверг саперы ГСЧС в усиленном режиме отработали Криворожский район. В Малой Костромке разминировали около 160 снарядов.
Такие работы будут продолжаться.
Предыстория:
- Ночью 12 апреля российские оккупанты ударили ракетами по Днепропетровской области, одна ракета попала в старую мельницу, другую сбили, пострадавших нет.
- 10 апреля глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что россияне выпустили более 10 ракет по области за день.