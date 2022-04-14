Днепропетровская область: российская ракета попала возле нежилого помещения – глава облсовета

В Синельниковском районе Днепропетровской области российская ракета попала возле нежилого помещения, пострадавших нет.

Источник: глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Facebook

Прямая речь Лукашука: "Сегодня есть один прилет вражеской ракеты.

В Синельниковском районе на границе с Запорожской и Донецкой областями ракета попала возле нежилого помещения. Здание частично разрушено. К счастью, обошлось без погибших и без пострадавших".

Детали: Глава облсовета добавил, что специалисты выясняют, какую именно ракету выпустили оккупанты.

Он также подчеркнул, что по состоянию на 14 апреля российских захватчиков в Днепропетровской области нет.

В области продолжается разминирование территорий. В частности, в четверг саперы ГСЧС в усиленном режиме отработали Криворожский район. В Малой Костромке разминировали около 160 снарядов.

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Такие работы будут продолжаться.

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