Скадовськ: російські військові познімали українські прапори
П'ятниця, 15 квітня 2022, 09:35
Зранку 15 квітня у Скадовську на Херсонщині військові РФ зняли прапори України з будівлі Міськради в центрі міста і почепили свої триколори.
Джерело: міський голова Скадовська Олександр Яковлєв у Facebook
Деталі: Яковлєв наголосив, що такі дії російських військ означають, що надалі РФ несе повну відповідальність за все, що відбувається в місті та громаді.
Реклама:
Пряма мова: "Скадовська міська рада не буде співпрацювати з окупантами, тому від сьогодні жоден працівник виконкому не буде працювати в будівлі під ворожим прапором. Незалежно від зовнішніх обставин та перебування на посаді наше служіння Україні, рідному місту та своїй громаді продовжується".
Нагадаємо: Над міською адміністрацією Олешок Херсонської області повісили прапор РФ.