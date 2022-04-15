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Скадовськ: російські військові познімали українські прапори

Світлана КізіловаП'ятниця, 15 квітня 2022, 09:35

Зранку 15 квітня у Скадовську на Херсонщині військові РФ зняли прапори України з будівлі Міськради в центрі міста і почепили свої триколори.

Джерело: міський голова Скадовська Олександр Яковлєв у Facebook

Деталі: Яковлєв наголосив, що такі дії російських військ означають, що надалі РФ несе повну відповідальність за все, що відбувається в місті та громаді.

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Пряма мова: "Скадовська міська рада не буде співпрацювати з окупантами, тому від сьогодні жоден працівник виконкому не буде працювати в будівлі під ворожим прапором. Незалежно від зовнішніх обставин та перебування на посаді наше служіння Україні, рідному місту та своїй громаді продовжується".

Нагадаємо: Над міською адміністрацією Олешок Херсонської області повісили прапор РФ.

Теми: Херсонська областьвійнаРосія
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