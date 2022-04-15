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Скадовск: российские военные поснимали украинские флаги

Светлана КизиловаПятница, 15 апреля 2022, 09:35

Утром 15 апреля в Скадовске в Херсонской области военные РФ сняли флаги Украины со здания Горсовета в центре города и повесили свои триколоры.

Источник: городской голова Скадовска Александр Яковлев в Facebook

Детали: Яковлев подчеркнул, что такие действия российских войск означают, что в дальнейшем РФ несет полную ответственность за все, что происходит в городе и громаде.

Прямая речь: "Скадовский городской совет не будет сотрудничать с оккупантами, поэтому сегодня ни один работник исполкома не будет работать в здании под вражеским флагом. Независимо от внешних обстоятельств и пребывания в должности наше служение Украине, родному городу и своей громаде продолжается".

Напомним: Над городской администрацией Олешек Херсонской области повесили флаг РФ.

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Темы: Херсонская областьвойнаРосcия
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