Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Київщина: правоохоронці виявили понад 900 тіл мирних мешканців 

Денис КарловськийП'ятниця, 15 квітня 2022, 16:54
Київщина: правоохоронці виявили понад 900 тіл мирних мешканців 
Ексгумація тіл із місця масового поховання в Бучі. фото: дмитро ларін, уп

Правоохоронці виявили вже більше 900 тіл мирних мешканців у населених пунктах Київщини, що були звільнені від російських окупантів, і більшість з них з вогнепальними пораненнями.

Джерело: виступ начальника поліції Київщини Андрія Нєбитова в медіацентрі "Україна"

Пряма мова Нєбитова: "Ми публікували дуже багато масових поховань, і прикро, що ми фіксуємо, що це поховання людей, вбитих зі стрілецької зброї. Тобто ми розуміємо, що під час окупації армія РФ встановлювала певний режим, намагалася відшукати людей, які мають вплив на громаду, і змусити їх працювати на РФ".

Реклама:

Деталі: За його словами поліція знаходить тіла вбитих українців і просто неба на вулицях сіл і містечок, і в тимчасових похованнях.

У всіх 180 населених пунктах Київщини, які були тимчасово захоплені російськими військами, зараз працюють поліцейські патрулі. На місці правоохоронці розшукують диверсантів, мародерів та фіксують наслідки злочинів і руйнувань, спричинених російськими окупантами.

Найбільшу кількість загиблих наразі зафіксували в Бучі – більше 350 тіл. У двох братських могилах знайшли 40 і 57 тіл відповідно. У 95% людей, яких дістали з першого місця масового поховання, кульові отвори від стрілецької або снайперської зброї.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Натомість мер Бучі Анатолій Федорук заявив 15 квітня, що у 85% загиблих, яких дістали з братських могил, є кульові отвори.
  • 12 квітня Нєбитов повідомляв, що слідчі й місцева влада виявили 720 тіл мирних мешканців, ще 200 вважають зниклими безвісти.
  • В інтерв’ю для міжнародної служби ВВС, президент Володимир Зеленський сказав, що жахіття, які накоїли російські окупанти в Бучі, бородянці та Маріуполі, звужують шанси на ведення мирних перемовин із Росією.

Теми: Київська областьБучаполіціяокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Київська область
Уламки на кладовищі, пожежі й руйнування: наслідки атаки на Київщині
У Києві та області працювала ППО
На Київщині голова ВЛК виписувала "липові" довідки ухилянтам за 10 тисяч доларів
Останні новини
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
Усі новини...
Реклама: