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Київщина: правоохоронці виявили понад 900 тіл мирних мешканців 

Денис КарловськийП'ятниця, 15 квітня 2022, 16:54
Ексгумація тіл із місця масового поховання в Бучі. фото: дмитро ларін, уп

Правоохоронці виявили вже більше 900 тіл мирних мешканців у населених пунктах Київщини, що були звільнені від російських окупантів, і більшість з них з вогнепальними пораненнями.

Джерело: виступ начальника поліції Київщини Андрія Нєбитова в медіацентрі "Україна"

Пряма мова Нєбитова: "Ми публікували дуже багато масових поховань, і прикро, що ми фіксуємо, що це поховання людей, вбитих зі стрілецької зброї. Тобто ми розуміємо, що під час окупації армія РФ встановлювала певний режим, намагалася відшукати людей, які мають вплив на громаду, і змусити їх працювати на РФ".

Деталі: За його словами поліція знаходить тіла вбитих українців і просто неба на вулицях сіл і містечок, і в тимчасових похованнях.

У всіх 180 населених пунктах Київщини, які були тимчасово захоплені російськими військами, зараз працюють поліцейські патрулі. На місці правоохоронці розшукують диверсантів, мародерів та фіксують наслідки злочинів і руйнувань, спричинених російськими окупантами.

Найбільшу кількість загиблих наразі зафіксували в Бучі – більше 350 тіл. У двох братських могилах знайшли 40 і 57 тіл відповідно. У 95% людей, яких дістали з першого місця масового поховання, кульові отвори від стрілецької або снайперської зброї.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Натомість мер Бучі Анатолій Федорук заявив 15 квітня, що у 85% загиблих, яких дістали з братських могил, є кульові отвори.
  • 12 квітня Нєбитов повідомляв, що слідчі й місцева влада виявили 720 тіл мирних мешканців, ще 200 вважають зниклими безвісти.
  • В інтерв’ю для міжнародної служби ВВС, президент Володимир Зеленський сказав, що жахіття, які накоїли російські окупанти в Бучі, бородянці та Маріуполі, звужують шанси на ведення мирних перемовин із Росією.

Теми: Київська областьБучаполіціяокупація
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