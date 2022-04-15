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Киевская область: правоохранители обнаружили более 900 тел мирных жителей

Денис КарловскийПятница, 15 апреля 2022, 16:54
эксгумация тел из места массового захоронения в буче. фото: дмитрий ларин, уп

Правоохранители обнаружили уже более 900 тел мирных жителей в населенных пунктах Киевской области, освобожденных от российских оккупантов, и большинство из них с огнестрельными ранениями.

Источник: выступление начальника полиции Киевщины Андрея Небытова в медиацентре "Украина"

Прямая речь Небытова: "Мы публиковали огромное количество массовых захоронений, и досадно, что мы фиксируем, что это захоронение людей, убитых из стрелкового орудия. То есть мы понимаем, что во время оккупации армия РФ устанавливала определенный режим, пыталась отыскать людей, оказывающих влияние на громаду, и заставить их работать на РФ".

Детали: По его словам, полиция находит тела убитых украинцев и просто на улицах сел и городков, и во временных захоронениях.

Во всех 180 населенных пунктах Киевщины, временно захваченных российскими войсками, сейчас работают полицейские патрули. На месте правоохранители разыскивают диверсантов, мародеров и фиксируют последствия преступлений и разрушений, вызванных российскими оккупантами.

Наибольшее количество погибших зафиксировали в Буче – более 350 тел. В двух братских могилах обнаружили 40 и 57 тел соответственно. У 95% погибших людей, которых достали с первого места массового захоронения, отверстия от пуль из стрелкового или снайперского оружия.

Предыстория:

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  • В то же время мэр Бучи Анатолий Федорук заявил 15 апреля, что у 85% погибших, которых достали из братских могил, есть следы от пуль.
  • 12 апреля Небытов сообщал, что следователи и местные власти обнаружили 720 тел мирных жителей, еще 200 считают пропавшими без вести.
  • В интервью для международной службы ВВС, президент Владимир Зеленский сказал, что ужасы, которые совершили российские оккупанты в Буче, Бородянке и Мариуполе, сужают шансы на ведение мирных переговоров с Россией.

Темы: Киевская областьБучаполицияоккупация
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