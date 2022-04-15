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85% тіл загиблих у Бучі – з отворами від куль – мер

Ольга Глущенко П'ятниця, 15 квітня 2022, 01:45
85% тіл загиблих у Бучі – з отворами від куль – мер
фото: Дмитро Ларін, УП

Міський голова Бучі Анатолій Федорук повідомив, що практично у 85% тіл усіх загиблих жителів є отвори від куль.

Джерело: Федорук в ефірі національного телемарафону #UA разом, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Практично 85% усіх тіл, які ми піднімаємо з братських могил чи індивідуальних поховань на городах, парках, скверах, дворах – з отворами від куль. Тобто усвідомлене умисне вбивство сталося у Бучі".

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Деталі: Водночас Федорук поінформував, що у п'ятницю, ймовірно, завершаться роботи з вилучення тіл загиблих городян на території Церкви святого апостола Андрія Первозванного, де утворилася друга братська могила.

"Завершуватимемо цю роботу: піднімемо тіла і відправимо в морги, щоб проводити вже відповідні процедури, а родичі могли отримати тіла загиблих і поховати їх так, як це має бути", – додав Федорук.

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ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 1 квітня стало відомо про звільнення Бучі від російських окупантів. 
  • 2 квітня мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що у братських могилах було поховано майже 300 містян, по вулицях лежать десятки трупів, деякі з них зі зав'язаними руками. 
  • Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список військовослужбовців 64-ї окремої мотострілецької бригади Росії, які чинили злочини проти українців у Бучі під Києвом.
  • А Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) перехопила переговори по радіозв'язку російських військових, у яких окупанти обговорюють масові вбивства мирних жителів у Бучі.
  • 8 квітня у Бучі розпочалася ексгумація тіл, похованих у братській могилі, – ці люди загинули від рук російських окупантів.

Теми: БучавійнагеноцидКиївська область
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