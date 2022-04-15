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Опитувальник щодо вступу в ЄС майже заповнений – Зеленський

Ірина БалачукП'ятниця, 15 квітня 2022, 23:35
Володимир Зеленський. Фото з Instagram

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна фактично вже заповнила офіційну анкету щодо вступу в Євросоюз.

Джерело: Зеленський під час відеозвернення 15 квітня

Пряма мова президента: "Горили сьогодні з урядовцями й про роботу над заповненням опитувальника, який Україна отримала від Президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Це необхідний етап підготовки нашої держави до набуття статусу кандидата у члени ЄС. Робота практично завершена, і скоро відповіді передамо представникам Євросоюзу".

Передісторія:

  • 8 квітня у Києві голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно вручила Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком на шляху набуття кандидата в ЄС. Також вона сказала, що, на її переконання, Україна переможе у війні, а ЄС готовий прихистити та допомогти українським громадянам.
  • Зеленський висловив сподівання, що український уряд надасть відповіді на офіційну анкету для набуття статусу країни-кандидата в члени ЄС протягом тижня.

Теми: УкраїнаЄСЗеленський
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