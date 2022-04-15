Опитувальник щодо вступу в ЄС майже заповнений – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна фактично вже заповнила офіційну анкету щодо вступу в Євросоюз.

Джерело: Зеленський під час відеозвернення 15 квітня

Пряма мова президента: "Горили сьогодні з урядовцями й про роботу над заповненням опитувальника, який Україна отримала від Президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Це необхідний етап підготовки нашої держави до набуття статусу кандидата у члени ЄС. Робота практично завершена, і скоро відповіді передамо представникам Євросоюзу".

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