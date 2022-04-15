Опросник относительно вступления в ЕС почти заполнен – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина фактически уже заполнила официальную анкету относительно вступления в Евросоюз.

Источник: Зеленский во время видеообращения 15 апреля

Прямая речь президента: "Горили сегодня с членами правительства и о работе над заполнением опросника, который Украина получила от Президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.

Это необходимый этап подготовки нашего государства для получения статуса кандидата в члены ЕС. Работа практически закончена, и скоро ответы передадим представителям Евросоюза".

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