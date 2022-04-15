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Опросник относительно вступления в ЕС почти заполнен – Зеленский

Ирина БалачукПятница, 15 апреля 2022, 23:35
Владимир Зеленский. Фото с Instagram

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина фактически уже заполнила официальную анкету относительно вступления в Евросоюз.

Источник: Зеленский во время видеообращения 15 апреля

Прямая речь президента: "Горили сегодня с членами правительства и о работе над заполнением опросника, который Украина получила от Президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.

Это необходимый этап подготовки нашего государства для получения статуса кандидата в члены ЕС. Работа практически закончена, и скоро ответы передадим представителям Евросоюза".

Предыстория:

  • 8 апреля в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен официально вручила Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом на пути получения статуса кандидата в ЕС. Также она сказала, что, по ее мнению, Украина победит в войне, а ЕС готов приютить и помочь украинским гражданам.
  • Зеленский тогда выразил надежду, что украинское правительство ответит на официальную анкету для получения статуса страны-кандидата в члены ЕС в течение недели.

Темы: УкраинаЕСЗеленский
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