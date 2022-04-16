У Києві через ракетний удар одна людина загинула і кілька людей у лікарні
Внаслідок ракетного удару по Дарницькому району Києва одна людина загинула, декілька людей госпіталізовані.
Джерело: столичний міський голова Віталій Кличко в ефірі всеукраїнського телемарафону
Пряма мова: "Незважаючи на те, що наша протиповітряна оборона працює, наші військові захищають, але з усім тим вибухи були у Дарницькому районі. Один загиблий, декілька людей зараз госпіталізовані, медики борються за їхнє життя".
Деталі: Кличко нагадав, що днями російське командування погрожувало атаками на Київ та інші міста.
Він зазначив, що Київ був і залишається метою агресора, тож не виключено, що обстріли столиці будуть тривати.
Мер вкотре закликав киян, які виїхали з міста, поки не повертатися додому.
Пряма мова: "Ми не можемо заборонити повертатися, ми можемо виключно рекомендувати. Але рекомендуємо ми, спираючись на рекомендації військових, які мають більше інформації…
Якщо є у вас можливість трохи більше затриматися у тих містах, де більш безпечно, зробіть це".
Деталі: Кличко також наголосив, що відвідувати парки й ліси на околицях Києва заборонено, тому що вони можуть бути заміновані, вже є трагічні випадки через порушення цієї заборони.
Передісторія:
- 16 квітня під ранок російські загарбники обстріляли Київ – вибухи пролунали у Дарницькому районі на околиці міста.
- У ніч на 15 квітня над Києвом та Київською областю збивали ракети, проте російські війська все ж пошкодили машинобудівний завод "Візар" у Вишневому. Це могла бути помста РФ за підбитий і потоплений крейсер "Москва".