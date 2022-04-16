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У Києві через ракетний удар одна людина загинула і кілька людей у лікарні

Олена РощінаСубота, 16 квітня 2022, 13:35

Внаслідок ракетного удару по Дарницькому району Києва одна людина загинула, декілька людей госпіталізовані.

Джерело: столичний міський голова Віталій Кличко в ефірі всеукраїнського телемарафону 

Пряма мова: "Незважаючи на те, що наша протиповітряна оборона працює, наші військові захищають, але з усім тим вибухи були у Дарницькому районі. Один загиблий, декілька людей зараз госпіталізовані, медики борються за їхнє життя".

Деталі: Кличко нагадав, що днями російське командування погрожувало атаками на Київ та інші міста.

Він зазначив, що Київ був і залишається метою агресора, тож не виключено, що обстріли столиці будуть тривати.

Мер вкотре закликав киян, які виїхали з міста, поки не повертатися додому.

Пряма мова: "Ми не можемо заборонити повертатися, ми можемо виключно рекомендувати. Але рекомендуємо ми, спираючись на рекомендації військових, які мають більше інформації… 

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Якщо є у вас можливість трохи більше затриматися у тих містах, де більш безпечно, зробіть це".

Деталі: Кличко також наголосив, що відвідувати парки й ліси на околицях Києва заборонено, тому що вони можуть бути заміновані, вже є трагічні випадки через порушення цієї заборони. 

Передісторія:

  • 16 квітня під ранок російські загарбники обстріляли Київ – вибухи пролунали у Дарницькому районі на околиці міста.
  • У ніч на 15 квітня над Києвом та Київською областю збивали ракети, проте російські війська все ж пошкодили машинобудівний завод "Візар" у Вишневому. Це могла бути помста РФ за підбитий і потоплений крейсер "Москва".

Теми: КиївВіталій КличковійнаРосія
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