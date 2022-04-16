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В Киеве из-за ракетного удара один человек погиб и несколько человек в больнице

Елена РощинаСуббота, 16 апреля 2022, 13:35

В результате ракетного удара по Дарницкому району Киева один человек погиб, несколько человек госпитализированы.

Источник: столичный городской глава Виталий Кличко в эфире всеукраинского телемарафона

Прямая речь: "Несмотря на то, что наша противовоздушная оборона работает, наши военные защищают, но вместе с тем взрывы были в Дарницком районе. Один погибший, несколько человек сейчас госпитализированы, медики борются за их жизнь".

Детали: Кличко напомнил, что на днях российское командование угрожало атаками на Киев и другие города.

Он отметил, что Киев был и остается целью агрессора, поэтому не исключено, что обстрелы столицы будут продолжаться.

Мэр еще раз призвал киевлян, выехавших из города, пока не возвращаться домой.

Прямая речь: "Мы не можем запретить возвращаться, мы можем только рекомендовать. Но рекомендуем мы, опираясь на рекомендации военных, у которых больше информации…

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Если есть возможность немного задержаться в тех городах, где более безопасно, сделайте это".

Детали: Кличко также подчеркнул, что посещать парки и леса в окрестностях Киева запрещено, потому что они могут быть заминированы, уже есть трагические случаи из-за нарушения этого запрета.

Предыстория:

  • 16 апреля под утро российские захватчики обстреляли Киев – взрывы прогремели в Дарницком районе на окраине города.
  • В ночь на 15 апреля над Киевом и Киевской областью сбивали ракеты, однако российские войска все же повредили машиностроительный завод "Визар" в Вишневом. Это могла быть месть РФ за подбитый и потопленный крейсер "Москва".

Темы: КиевВиталий КличковойнаРосcия
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