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Львовские улицы также дерусифицируют

Роман ПетренкоСуббота, 16 апреля 2022, 15:42

Во Львове изменят названия улиц, касающиеся России, сообщил мэр Андрей Садовый.

Источник: Садовый в Facebook

Детали: Во Львове улицы с русскими названиями планируют переименовать в мае. Сейчас над переименованием работает специальная комиссия.

Во Львове инициировали переименовать более 30 улиц, названных именами российских деятелей и местностей современной РФ.

Прямая речь Садового: Эта комиссия совместно с профессурой, с учеными анализирует все названия улиц, которые нам нужно откорректировать. Но это нужно делать с умом. Потому что уже некоторые названия улиц есть по 4-5 вариантов, как они должны называться.

Мы в мае, в День города, имеем традицию давать новые названия или переименования. Как раз эта рабочая группа к маю закончит свою работу, и мы примем решение. Но не так, чтобы через 5-10 лет снова что-то менять, а чтобы оно было на следующие 100 лет".

Напомним: В Ужгороде переименуют 58 улиц, которые носят названия российских деятелей.

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Мер Днепра Борис Филатов рассказал, что в городе очень много улиц, которые носят названия, связанные с Россией, которые надо переименовать.

Темы: ЛьвовСадовыйдекоммунизацияРосcия
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