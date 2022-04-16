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Киевская область: возводят мост возле Стоянки, разблокирующий движение между Киевом и Житомиром

Денис КарловскийСуббота, 16 апреля 2022, 16:13
подорванный путепровод возле стоянки на трассе киев-житомир. фото: maxar technologies

В Киевской области возобновляют автомобильный мост близ Стоянки, который возобновит автомобильное движение по трассе Киев-Житомир.

Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко

Прямая речь Тимошенка: "Стоянка. Мост будет открыт в ближайшие дни".

Предыстория:

  • 14 апреля в Стоянке и еще 34 населенных пунктов возобновят электроснабжение.
  • 13 апреля сообщали, что мост на трассе Киев-Житомир возле Стоянки восстановят через одну неделю.
  • 25 февраля мост вблизи Стоянки взорвали, чтобы воспрепятствовать наступлению российских войск.

Темы: КиевКиевская областьдорогиавто
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