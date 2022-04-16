Маріуполь: Reuters побувало в місті, навкруги заводу Ілліча - багато тіл мирних жителів

До контрольованих російськими загарбниками районів Маріуполя дісталися іноземні журналісти. Їм вдалося зафільмувати, як виглядає територія навколо металургійного заводу імені Ілліча, одного з двох заводів, де українські захисники відбивалися, переховуючись у підземних тунелях і бункерах.

Джерело: Reuters

Деталі: Росія заявила, що захопила завод Ілліча у п'ятницю, 15 квітня.

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Підприємство наразі перетворилося на руїну із крученої сталі та підірваного бетону.

Reuters зазначає, що журналісти українських бійців поблизу заводу не побачили.

На вулицях навколо заводу – тіла вбитих мирних жителів, у тому числі жінка в рожевій куртці та білому взутті.

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Тіло мирної жительки в окупованому Маріуполі Скрин з відео

Хтось написав фарбою "заміновано" на паркані розтрощеної АЗС.

Журналісти побачили лише одну ознаку життя навкруги заводу - червона автівка повільно проїхала порожньою вулицею, а на папері, приклеєному скотчем до лобового скла, було написано слово "Діти".

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