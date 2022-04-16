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Маріуполь: Reuters побувало в місті, навкруги заводу Ілліча - багато тіл мирних жителів

Світлана КізіловаСубота, 16 квітня 2022, 19:44
Маріуполь: Reuters побувало в місті, навкруги заводу Ілліча - багато тіл мирних жителів
Маріуполь 15 квітня, завод Ілліча, скрин з відео

До контрольованих російськими загарбниками районів Маріуполя дісталися іноземні журналісти. Їм вдалося зафільмувати, як виглядає територія навколо металургійного заводу імені Ілліча, одного з двох заводів, де українські захисники відбивалися, переховуючись у підземних тунелях і бункерах.

Джерело: Reuters

Деталі: Росія заявила, що захопила завод Ілліча у п'ятницю, 15 квітня.

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Підприємство наразі перетворилося на руїну із крученої сталі та підірваного бетону.

Reuters зазначає, що журналісти українських бійців поблизу заводу не побачили.

На вулицях навколо заводу – тіла вбитих мирних жителів, у тому числі жінка в рожевій куртці та білому взутті.

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Тіло мирної жительки в окупованому Маріуполі
Тіло мирної жительки в окупованому Маріуполі
Скрин з відео

Хтось написав фарбою "заміновано" на паркані розтрощеної АЗС.

Журналісти побачили лише одну ознаку життя навкруги заводу - червона автівка повільно проїхала порожньою вулицею, а на папері, приклеєному скотчем до лобового скла, було написано слово "Діти".

Знати більше: Павло Кириленко: Росіяни хочуть зробити "великий Маріуполь" по всій Донецькій області

Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський впевнений, що знищення українських захисників у Маріуполі поставить крапку на перемовинах з Росією.
  • Маріуполь з 1 березня перебуває в облозі, росіяни постійно обстрілюють його, намагаючись взяти місто під свій повний контроль.
  • У захисників Маріуполя не залишилося боєприпасів та їжі. Частина морських піхотинців змогла прорватися до пердставників полку "Азов" і продовжує боронити місто, частина ж потрапила в полон

Теми: МаріупольокупаціявійнаРосія
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