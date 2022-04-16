Маріуполь: Reuters побувало в місті, навкруги заводу Ілліча - багато тіл мирних жителів
До контрольованих російськими загарбниками районів Маріуполя дісталися іноземні журналісти. Їм вдалося зафільмувати, як виглядає територія навколо металургійного заводу імені Ілліча, одного з двох заводів, де українські захисники відбивалися, переховуючись у підземних тунелях і бункерах.
Джерело: Reuters
Деталі: Росія заявила, що захопила завод Ілліча у п'ятницю, 15 квітня.
Підприємство наразі перетворилося на руїну із крученої сталі та підірваного бетону.
Reuters зазначає, що журналісти українських бійців поблизу заводу не побачили.
На вулицях навколо заводу – тіла вбитих мирних жителів, у тому числі жінка в рожевій куртці та білому взутті.
Хтось написав фарбою "заміновано" на паркані розтрощеної АЗС.
Журналісти побачили лише одну ознаку життя навкруги заводу - червона автівка повільно проїхала порожньою вулицею, а на папері, приклеєному скотчем до лобового скла, було написано слово "Діти".
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Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський впевнений, що знищення українських захисників у Маріуполі поставить крапку на перемовинах з Росією.
- Маріуполь з 1 березня перебуває в облозі, росіяни постійно обстрілюють його, намагаючись взяти місто під свій повний контроль.
- У захисників Маріуполя не залишилося боєприпасів та їжі. Частина морських піхотинців змогла прорватися до пердставників полку "Азов" і продовжує боронити місто, частина ж потрапила в полон