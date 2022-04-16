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Мариуполь: Reuters побывало в городе, вокруг завода Ильича - много тел мирных жителей

Светлана КизиловаСуббота, 16 апреля 2022, 19:44
Мариуполь 15 апреля, завод Ильича, скрин с видео

В контролируемые российскими захватчиками районы Мариуполя добрались иностранные журналисты. Им удалось запечатлеть, как выглядит территория вокруг металлургического завода имени Ильича, одного из двух заводов, где украинские защитники отражали атаки, скрываясь в подземных туннелях и бункерах.

Источник: Reuters

Детали: Россия заявила, что захватила завод Ильича в пятницу, 15 апреля.

Предприятие сейчас превратилось в руины из покореженной стали и взорванного бетона.

Reuters отмечает, что журналисты украинских бойцов вблизи завода не увидели.

На улицах вокруг завода – тела убитых мирных жителей, в том числе женщина в розовой куртке и белой обуви.

Тіло мирної жительки в окупованому Маріуполі
Тело мирной жительницы в оккупированном Мариуполе
скрин с вИдео

Кто-то написал краской "Заминировано" на заборе разбомбленной АЗС.

ВИДЕО ДНЯ

Журналисты увидели только один признак жизни в окрестностях завода – красный автомобиль медленно проехал по пустой улице, а на бумаге, приклеенной скотчем к лобовому стеклу, было написано слово "Дети".

Знать больше: Павел Кириленко: Россияне хотят сделать "большой Мариуполь" по всей Донецкой области

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский уверен, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе поставит точку на переговорах с Россией.
  • Мариуполь с 1 марта находится в осаде, россияне постоянно обстреливают его, пытаясь взять город под свой полный контроль.
  • У защитников Мариуполя не осталось боеприпасов и еды. Часть морских пихотинцев смогла прорваться к представителям полка "Азов" и продолжает защищать город, часть же попала в плен.

Темы: МариупольоккупациявойнаРосcия
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