Мариуполь: Reuters побывало в городе, вокруг завода Ильича - много тел мирных жителей

В контролируемые российскими захватчиками районы Мариуполя добрались иностранные журналисты. Им удалось запечатлеть, как выглядит территория вокруг металлургического завода имени Ильича, одного из двух заводов, где украинские защитники отражали атаки, скрываясь в подземных туннелях и бункерах.

Источник: Reuters

Детали: Россия заявила, что захватила завод Ильича в пятницу, 15 апреля.

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Предприятие сейчас превратилось в руины из покореженной стали и взорванного бетона.

Reuters отмечает, что журналисты украинских бойцов вблизи завода не увидели.

На улицах вокруг завода – тела убитых мирных жителей, в том числе женщина в розовой куртке и белой обуви.

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Тело мирной жительницы в оккупированном Мариуполе скрин с вИдео

Кто-то написал краской "Заминировано" на заборе разбомбленной АЗС.

Журналисты увидели только один признак жизни в окрестностях завода – красный автомобиль медленно проехал по пустой улице, а на бумаге, приклеенной скотчем к лобовому стеклу, было написано слово "Дети".

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Напомним: