Мариуполь: Reuters побывало в городе, вокруг завода Ильича - много тел мирных жителей
В контролируемые российскими захватчиками районы Мариуполя добрались иностранные журналисты. Им удалось запечатлеть, как выглядит территория вокруг металлургического завода имени Ильича, одного из двух заводов, где украинские защитники отражали атаки, скрываясь в подземных туннелях и бункерах.
Источник: Reuters
Детали: Россия заявила, что захватила завод Ильича в пятницу, 15 апреля.
Предприятие сейчас превратилось в руины из покореженной стали и взорванного бетона.
Reuters отмечает, что журналисты украинских бойцов вблизи завода не увидели.
На улицах вокруг завода – тела убитых мирных жителей, в том числе женщина в розовой куртке и белой обуви.
Кто-то написал краской "Заминировано" на заборе разбомбленной АЗС.
Журналисты увидели только один признак жизни в окрестностях завода – красный автомобиль медленно проехал по пустой улице, а на бумаге, приклеенной скотчем к лобовому стеклу, было написано слово "Дети".
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Напомним:
- Президент Владимир Зеленский уверен, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе поставит точку на переговорах с Россией.
- Мариуполь с 1 марта находится в осаде, россияне постоянно обстреливают его, пытаясь взять город под свой полный контроль.
- У защитников Мариуполя не осталось боеприпасов и еды. Часть морских пихотинцев смогла прорваться к представителям полка "Азов" и продолжает защищать город, часть же попала в плен.