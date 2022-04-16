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Влада США непокоїться, що в українців вичерпуються боєприпаси перед битвою за Донбас

Денис КарловськийСубота, 16 квітня 2022, 19:43
Влада США непокоїться, що в українців вичерпуються боєприпаси перед битвою за Донбас
фото ілюстративне: пресштаб оос

Американська влада стурбована, що в української армії швидко виснажуються боєприпаси, особливо артилерійські снаряди, а тому пришвидшують постачання збройної допомоги.

Джерело: CNN з посиланням на неназваного високопосадовця американської адміністрації

Деталі: Представники американського уряду занепокоєні, що українцям забракне боєприпасів, особливо артилерійських, якщо інтенсивність бойових дій на Сході значно пожвавиться. Посилення наступу російських військ на Донбасі, за словами чиновника, очікують найближчим часом.

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Він додав, що в ході попередніх бойових дій 2022 року ЗСУ могли використовувати близько однієї тисячі артилерійських снарядів щодоби. 

Американська адміністрація занепокоєна, що тих боєприпасів, які США надали Україні в останньому пакеті допомоги, вистачить на кілька днів інтенсивних боїв.

Міністр оборони США Ллойд Остін та начальник американського військового командування генерал Марк Міллі щодня телефонують своїм колегам у країнах Східної Європи та заохочують пришвидшувати темпи поставок зброї в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 13 квітня адміністрація президента Джо Байдена ухвалила надання Україні пакету збройної допомоги, в якій включили 18 гаубиць калібру 155 мм та 40 тисяч снарядів до неї, а також гелікоптери, бронетранспортери, бронежилети та набої.
  • Американська влада буде ділитися даними своєї розвідки в окупованому Криму та непідконтрольних територіях Донбасу, аби українці мали змоги вражати військові цілі в тилу російських окупантів.

Теми: СШАзброярозвідкаЗбройні сили
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