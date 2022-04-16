Влада США непокоїться, що в українців вичерпуються боєприпаси перед битвою за Донбас

Американська влада стурбована, що в української армії швидко виснажуються боєприпаси, особливо артилерійські снаряди, а тому пришвидшують постачання збройної допомоги.

Джерело: CNN з посиланням на неназваного високопосадовця американської адміністрації

Деталі: Представники американського уряду занепокоєні, що українцям забракне боєприпасів, особливо артилерійських, якщо інтенсивність бойових дій на Сході значно пожвавиться. Посилення наступу російських військ на Донбасі, за словами чиновника, очікують найближчим часом.

Реклама:

Він додав, що в ході попередніх бойових дій 2022 року ЗСУ могли використовувати близько однієї тисячі артилерійських снарядів щодоби.

Американська адміністрація занепокоєна, що тих боєприпасів, які США надали Україні в останньому пакеті допомоги, вистачить на кілька днів інтенсивних боїв.

Міністр оборони США Ллойд Остін та начальник американського військового командування генерал Марк Міллі щодня телефонують своїм колегам у країнах Східної Європи та заохочують пришвидшувати темпи поставок зброї в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: