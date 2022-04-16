США беспокоятся, что у украинцев заканчиваются боеприпасы перед битвой за Донбасс

Американские власти озабочены тем, что в украинской армии быстро заканчиваются боеприпасы, особенно артиллерийские снаряды, а потому ускоряют поставки вооруженной помощи.

Источник: CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника американской администрации

Детали: Представители американского правительства обеспокоены, что украинцам не хватит боеприпасов, особенно артиллерийских, если интенсивность боевых действий на Востоке значительно оживится. Ожесточенное наступление российских войск на Донбассе, по словам чиновника, ожидают в ближайшее время.

Он добавил, что в ходе предварительных боевых действий 2022 года ВСУ могли использовать около одной тысячи артиллерийских снарядов в сутки.

Американская администрация обеспокоена тем, что тех боеприпасов, которые США предоставили Украине в последнем пакете помощи, хватит на несколько дней интенсивных боев.

Министр обороны США Ллойд Остин и начальник американского военного командования генерал Марк Милли ежедневно звонят по телефону своим коллегам в странах Восточной Европы и поощряют ускорять темпы поставок оружия в Украину.

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