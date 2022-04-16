США беспокоятся, что у украинцев заканчиваются боеприпасы перед битвой за Донбасс
Американские власти озабочены тем, что в украинской армии быстро заканчиваются боеприпасы, особенно артиллерийские снаряды, а потому ускоряют поставки вооруженной помощи.
Источник: CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника американской администрации
Детали: Представители американского правительства обеспокоены, что украинцам не хватит боеприпасов, особенно артиллерийских, если интенсивность боевых действий на Востоке значительно оживится. Ожесточенное наступление российских войск на Донбассе, по словам чиновника, ожидают в ближайшее время.
Он добавил, что в ходе предварительных боевых действий 2022 года ВСУ могли использовать около одной тысячи артиллерийских снарядов в сутки.
Американская администрация обеспокоена тем, что тех боеприпасов, которые США предоставили Украине в последнем пакете помощи, хватит на несколько дней интенсивных боев.
Министр обороны США Ллойд Остин и начальник американского военного командования генерал Марк Милли ежедневно звонят по телефону своим коллегам в странах Восточной Европы и поощряют ускорять темпы поставок оружия в Украину.
Предыстория:
- 13 апреля администрация президента Джо Байдена предоставила Украине очередной пакет вооруженной помощи, в который включили 18 гаубиц калибра 155 мм и 40 тысяч снарядов к ней, а также вертолеты, бронетранспортеры, бронежилеты и патроны.
- Американские власти будут делиться данными своей разведки в оккупированном Крыму и неподконтрольных территориях Донбасса, чтобы украинцы могли поражать военные цели в тылу российских оккупантов.