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США беспокоятся, что у украинцев заканчиваются боеприпасы перед битвой за Донбасс

Денис КарловскийСуббота, 16 апреля 2022, 19:43
США беспокоятся, что у украинцев заканчиваются боеприпасы перед битвой за Донбасс

Американские власти озабочены тем, что в украинской армии быстро заканчиваются боеприпасы, особенно артиллерийские снаряды, а потому ускоряют поставки вооруженной помощи.

Источник: CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника американской администрации

Детали: Представители американского правительства обеспокоены, что украинцам не хватит боеприпасов, особенно артиллерийских, если интенсивность боевых действий на Востоке значительно оживится. Ожесточенное наступление российских войск на Донбассе, по словам чиновника, ожидают в ближайшее время.

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Он добавил, что в ходе предварительных боевых действий 2022 года ВСУ могли использовать около одной тысячи артиллерийских снарядов в сутки.

Американская администрация обеспокоена тем, что тех боеприпасов, которые США предоставили Украине в последнем пакете помощи, хватит на несколько дней интенсивных боев.

Министр обороны США Ллойд Остин и начальник американского военного командования генерал Марк Милли ежедневно звонят по телефону своим коллегам в странах Восточной Европы и поощряют ускорять темпы поставок оружия в Украину.

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Предыстория:

  • 13 апреля администрация президента Джо Байдена предоставила Украине очередной пакет вооруженной помощи, в который включили 18 гаубиц калибра 155 мм и 40 тысяч снарядов к ней, а также вертолеты, бронетранспортеры, бронежилеты и патроны.
  • Американские власти будут делиться данными своей разведки в оккупированном Крыму и неподконтрольных территориях Донбасса, чтобы украинцы могли поражать военные цели в тылу российских оккупантов.

Темы: СШАоружиеразведкаВооруженные силы
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