Сумщина: половина людей виїхали з Охтирки

Руйнування в Охтирці після російської окупації. фото: укрінформ

Міський голова Охтирки на Сумщині Павло Кузьменко заявляє, що половина населення міста виїхало через війну.

Джерело: інтерв’ю Кузьменка для видання "Укрінформ"

Пряма мова Кузьменка: "У перші дні (війни – ред.) ми вивезли десятки тисяч людей, орієнтовно 50% населення міста виїхали. Загалом кількість населення у нас становить 48 тисяч, то залишилося тисяч 20".

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Деталі: Мер переконаний, що евакуйованим жителям Охтирки ще зарано повертатися до міста.

Кузьменко вважає, що люди не зможуть ще раз так мобілізуватися й евакуюватися, як на початку повномасштабної війни.

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