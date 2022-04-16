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Сумщина: половина людей виїхали з Охтирки

Денис КарловськийСубота, 16 квітня 2022, 21:35
Сумщина: половина людей виїхали з Охтирки
Руйнування в Охтирці після російської окупації. фото: укрінформ

Міський голова Охтирки на Сумщині Павло Кузьменко заявляє, що половина населення міста виїхало через війну.

Джерело: інтерв’ю Кузьменка для видання "Укрінформ"

Пряма мова Кузьменка: "У перші дні (війни – ред.) ми вивезли десятки тисяч людей, орієнтовно 50% населення міста виїхали. Загалом кількість населення у нас становить 48 тисяч, то залишилося тисяч 20". 

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Деталі: Мер переконаний, що евакуйованим жителям Охтирки ще зарано повертатися до міста. 

Кузьменко вважає, що люди не зможуть ще раз так мобілізуватися й евакуюватися, як на початку повномасштабної війни.  

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Як Сумщина першою зустріла, а згодом зупинила ворога дорогою на Київ. Інтерв'ю Дмитра Живицького

Передісторія:

  • Військова адміністрація Сумщини раніше заявляла, що в області після російської окупації знайшли 100 тіл загиблих мешканців зі слідами катувань.
  • Керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький 12 квітня сказав, що російські окупанти не мають ударного угруповання на кордоні з областю.
  • 8 квітня всі російські війська залишили територію області.

Теми: Сумська областьевакуаціяРосіявійна
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