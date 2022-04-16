Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сумская область: половина людей выехали из Ахтырки

Денис КарловскийСуббота, 16 апреля 2022, 21:35
Сумская область: половина людей выехали из Ахтырки

Мэр Ахтырки в Сумской области Павел Кузьменко заявляет, что половина населения города выехало из-за войны.

Источник: интервью Кузьменко для издания "Укринформ"

Прямая речь Кузьменко: "В первые дни (войны – ред.) мы вывезли десятки тысяч человек, ориентировочно 50% населения города уехали. В общем, количество населения у нас составляет 48 тысяч, то осталось тысяч 20".

Реклама:

Детали: Мэр убежден, что эвакуированным жителям Ахтырки еще рано возвращаться в город.

Кузьменко считает, что люди не смогут еще раз так мобилизоваться и эвакуироваться как в начале полномасштабной войны.

Читайте также: Похороны, бомбы и свадьбы. Как выживает город-герой Ахтырка

ВИДЕО ДНЯ

Как Сумщина первой встретила, а потом остановила врага дорогой на Киев. Интервью Дмитрия Живицкого

Предыстория:

  • Военная администрация Сумской области ранее заявляла, что в области после российской оккупации обнаружили 100 тел погибших жителей со следами пыток.
  • Руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий 12 апреля сказал, что у российских оккупантов нет ударной группировки на границе с областью.
  • 8 апреля все русские войска покинули территорию области.

Темы: Сумская областьэвакуацияРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

Все новости...
Сумская область
Россияне в полдень обстреляли пограничный район Сумской области: 4 раненых, разрушенные дома
Обстрелы Сумщины: за сутки – более 200 взрывов, повреждены дома и техника
Россияне попали в хату пенсионерки на Сумщине – она погибла
Последние новости
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
14:22
Финансирование театров в Харькове в следующем году сократится вдвое – ОВА
14:21
Погода как в марте: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
14:14
В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
14:10
В Сухопутных войсках сообщили, как можно выбрать конкретную бригаду и профессию для службы
13:59
"Мой позывной – Вера". История капеллана и волонтерки Людмилы Марфин
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
Все новости...
Реклама: