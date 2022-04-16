Сумская область: половина людей выехали из Ахтырки

Мэр Ахтырки в Сумской области Павел Кузьменко заявляет, что половина населения города выехало из-за войны.

Источник: интервью Кузьменко для издания "Укринформ"

Прямая речь Кузьменко: "В первые дни (войны – ред.) мы вывезли десятки тысяч человек, ориентировочно 50% населения города уехали. В общем, количество населения у нас составляет 48 тысяч, то осталось тысяч 20".

Детали: Мэр убежден, что эвакуированным жителям Ахтырки еще рано возвращаться в город.

Кузьменко считает, что люди не смогут еще раз так мобилизоваться и эвакуироваться как в начале полномасштабной войны.

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