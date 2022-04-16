Сумская область: половина людей выехали из Ахтырки
Мэр Ахтырки в Сумской области Павел Кузьменко заявляет, что половина населения города выехало из-за войны.
Источник: интервью Кузьменко для издания "Укринформ"
Прямая речь Кузьменко: "В первые дни (войны – ред.) мы вывезли десятки тысяч человек, ориентировочно 50% населения города уехали. В общем, количество населения у нас составляет 48 тысяч, то осталось тысяч 20".
Детали: Мэр убежден, что эвакуированным жителям Ахтырки еще рано возвращаться в город.
Кузьменко считает, что люди не смогут еще раз так мобилизоваться и эвакуироваться как в начале полномасштабной войны.
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Как Сумщина первой встретила, а потом остановила врага дорогой на Киев. Интервью Дмитрия Живицкого
Предыстория:
- Военная администрация Сумской области ранее заявляла, что в области после российской оккупации обнаружили 100 тел погибших жителей со следами пыток.
- Руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий 12 апреля сказал, что у российских оккупантов нет ударной группировки на границе с областью.
- 8 апреля все русские войска покинули территорию области.