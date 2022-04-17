Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Вантажі нової військової допомоги США "почали надходити" в Україну – CNN

Ольга Глущенко Неділя, 17 квітня 2022, 04:08
фото: Getty Images

Представник Білого дому заявив, що в Україну "почали надходити" вантажі з найновішого пакету допомоги адміністрації президента Штатів Джо Байдена.

Джерело: Представник Білого дому, цитує CNN

Деталі: Цього тижня Байден схвалив додатковий пакет військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів.

США вперше погодилися надати Києву таку потужну військову техніку, зокрема 11 вертольотів Мі-17; 18 155-мм гаубиць і ще 300 дронів Switchblade.

За словами американського чиновника, ця допомога вже "почала надходити".

У п’ятницю високопоставлений чиновник з оборони повідомив, що очікується, що перший рейс озброєння та обладнання прибуде в регіон протягом наступних 24 годин, і його заберуть на кордоні українці та доставлять до країни.

Теми: СШАзброяУкраїнавійна
Головне сьогодні

відеоМедведчук просить Путіна і Зеленського обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя

"Справа ортопедів": у Білорусі затримали 35 медиків, у тому числі "лікаря Лукашенка"

фото, відео, оновлено від 08:31У мережі з’явились перші фото та відео підбитого крейсера "Москва"

відеоРозблокували рух між Києвом та Житомиром – відкрили ще одну переправу

Виїзд з України – за закордонним паспортом, у ДПСУ пояснюють чому

фото, оновленоВід ракетних ударів по Львову загинули 6 людей – ОВА

Усі новини...
США
США переконують союзників надати Україні більше артилерії і боєприпасів, очікуючи посилення наступу РФ
Влада США непокоїться, що в українців вичерпуються боєприпаси перед битвою за Донбас
США нададуть Україні протикорабельні ракети – ЗМІ
Останні новини
14:42
Знайшлися нові російські сім'ї, чиї сини загинули на крейсері "Москва"
14:40
Прем’єр Італії не бачить загроз для країни у разі проблем з постачанням російського газу
14:35
У Росії заблокували сайт Human Rights Watch
14:26
У Бундестазі розкритикували Шольца за відсутність поставок важкої зброї Україні
14:25
Українці не матимуть додаткових вихідних у квітні й травні через війну
14:24
Собянін визнав, що 200 тисяч співробітників іноземних компаній у Москві можуть втратити роботу
14:19
Тіла вбитих у Ірпені передали на експертизу для суду в Гаазі
14:08
Лише 16 компаній в Україні почали процедуру банкрутства з початку війни
14:04
Австрія хоче приєднатись до розслідування воєнних злочинів в Україні
14:00
Оновлено, картаБританська розвідка: Опір Маріуполя створює проблеми для російських сил на усіх напрямках
Усі новини...