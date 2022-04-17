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Вантажі нової військової допомоги США "почали надходити" в Україну – CNN

Ольга Глущенко Неділя, 17 квітня 2022, 04:08
Вантажі нової військової допомоги США почали надходити в Україну – CNN
фото: Getty Images

Представник Білого дому заявив, що в Україну "почали надходити" вантажі з найновішого пакету допомоги адміністрації президента Штатів Джо Байдена.

Джерело: Представник Білого дому, цитує CNN

Деталі: Цього тижня Байден схвалив додатковий пакет військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів.

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США вперше погодилися надати Києву таку потужну військову техніку, зокрема 11 вертольотів Мі-17; 18 155-мм гаубиць і ще 300 дронів Switchblade.

За словами американського чиновника, ця допомога вже "почала надходити".

У п’ятницю високопоставлений чиновник з оборони повідомив, що очікується, що перший рейс озброєння та обладнання прибуде в регіон протягом наступних 24 годин, і його заберуть на кордоні українці та доставлять до країни.

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Теми: СШАзброяУкраїнавійна
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