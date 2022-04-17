Грузы новой военной помощи США "начали поступать" в Украину – CNN

Представитель Белого дома заявил, что в Украину "начали поступать" грузы из новейшего пакета помощи администрации президента Штатов Джо Байдена.

Источник: Представитель Белого дома, цитирует CNN

Детали: На этой неделе Байден одобрил дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов.

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США впервые согласились предоставить Киеву столь мощную военную технику, в том числе 11 вертолетов Ми-17; 18 155-мм гаубиц и еще 300 дронов Switchblade.

По словам американского чиновника, эта помощь уже "начала поступать".

В пятницу высокопоставленный чиновник по обороне сообщил, что ожидается, что первый рейс вооружения и оборудования прибудет в регион в течение следующих 24 часов, и его заберут на границе украинцы и доставят в страну.