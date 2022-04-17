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Білий дім присвятив дві пам'ятні монети Україні та Зеленському

Олена РощінаНеділя, 17 квітня 2022, 09:49
Білий дім присвятив дві пам'ятні монети Україні та Зеленському
Зображення з whitehousegiftshop.com

Адміністрація президента США присвятила дві пам'ятні монети з серії "Історичні моменти" Україні та її президенту Володимиру Зеленському.  

Джерело: сувенірний онлайн магазин Білого дому, Верховна Рада України у Telegram

Дослівно Верховна Рада: "Білий дім у сувенірному магазині презентував пам'ятну монету, присвячену історичному зверненню Володимира Зеленського до Конгресу США 7 березня 2022 року.

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Промову Зеленського там вважають зразковою як для лідера воєнного часу, і вона стоїть на одному щабелі з легендарними промовами Уїнстона Черчілля під час Другої світової війни.

Прибуток від продажу монети буде повністю спрямований на гуманітарну допомогу українському народу".

Деталі: На сайті сувенірів Адміністрації президента США є дві монети зі згадкою Зеленського

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6-та монета з серії "Історичні моменти" – щодо вторгнення Росії в Україну. На ній Зеленського названо "героєм війни".

 

7-ма монета цієї ж серії – щодо звернення Зеленського до Конгресу США під час війни. На нй Зеленського названо "лідером світу" і "лідером миру".

 

Обидві монети засвідчують підтримку України Сполученими Штатами. 

Передісторія: 

  • Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого після 8 років гібридної війни. РФ називає війну "спеціальною військовою операцією", а для її виправдання використовує низку вигаданих приводів та безпідставних вимог.
  • 5 березня Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч із 200 конгресменами США і просив їх посприяти в запровадженні "безпольотної зони" в небі над Україною. 
  • 16 березня під час виступу перед конгресменами Володимир Зеленський просив у США системи протиповітряної оборони для закриття українського неба.

Теми: СШАЗеленськийвійна
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