Білий дім присвятив дві пам'ятні монети Україні та Зеленському
Адміністрація президента США присвятила дві пам'ятні монети з серії "Історичні моменти" Україні та її президенту Володимиру Зеленському.
Джерело: сувенірний онлайн магазин Білого дому, Верховна Рада України у Telegram
Дослівно Верховна Рада: "Білий дім у сувенірному магазині презентував пам'ятну монету, присвячену історичному зверненню Володимира Зеленського до Конгресу США 7 березня 2022 року.
Промову Зеленського там вважають зразковою як для лідера воєнного часу, і вона стоїть на одному щабелі з легендарними промовами Уїнстона Черчілля під час Другої світової війни.
Прибуток від продажу монети буде повністю спрямований на гуманітарну допомогу українському народу".
Деталі: На сайті сувенірів Адміністрації президента США є дві монети зі згадкою Зеленського
6-та монета з серії "Історичні моменти" – щодо вторгнення Росії в Україну. На ній Зеленського названо "героєм війни".
7-ма монета цієї ж серії – щодо звернення Зеленського до Конгресу США під час війни. На нй Зеленського названо "лідером світу" і "лідером миру".
Обидві монети засвідчують підтримку України Сполученими Штатами.
Передісторія:
- Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого після 8 років гібридної війни. РФ називає війну "спеціальною військовою операцією", а для її виправдання використовує низку вигаданих приводів та безпідставних вимог.
- 5 березня Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч із 200 конгресменами США і просив їх посприяти в запровадженні "безпольотної зони" в небі над Україною.
- 16 березня під час виступу перед конгресменами Володимир Зеленський просив у США системи протиповітряної оборони для закриття українського неба.