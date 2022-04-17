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Белый дом посвятил две памятные монеты Украине и Зеленскому

Елена РощинаВоскресенье, 17 апреля 2022, 09:49
Изображение с whitehousegiftshop.com

Администрация президента США посвятила две памятные монеты из серии "Исторические моменты" Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому.

Источник: сувенирный онлайн магазин Белого дома, Верховная Рада Украины в Telegram

Дословно Верховная Рада: "Белый дом в сувенирном магазине представил памятную монету, посвященную историческому обращению Владимира Зеленского в Конгресс США 7 марта 2022 года.

Речь Зеленского там считают примерной как для лидера военного времени, и она стоит на одной ступеньке с легендарными речами Уинстона Черчилля во время Второй мировой войны.

Прибыль от продажи монеты будет полностью направлена ​​на гуманитарную помощь украинскому народу".

Детали: На сайте сувениров Администрации президента США есть две монеты с упоминанием Зеленского.

6-я монета из серии "Исторические моменты" – о вторжении России в Украину. На ней Зеленский назван "героем войны".

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7-я монета этой же серии – об оращении Зеленского к Конгрессу США во время войны. На ней Зеленский назван "лидером мира" и его мирного устройства.

 

Обе монеты подтверждают поддержку Украины Соединенными Штатами.

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Темы: СШАЗеленскийвойна
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