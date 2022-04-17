Белый дом посвятил две памятные монеты Украине и Зеленскому
Администрация президента США посвятила две памятные монеты из серии "Исторические моменты" Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому.
Источник: сувенирный онлайн магазин Белого дома, Верховная Рада Украины в Telegram
Дословно Верховная Рада: "Белый дом в сувенирном магазине представил памятную монету, посвященную историческому обращению Владимира Зеленского в Конгресс США 7 марта 2022 года.
Речь Зеленского там считают примерной как для лидера военного времени, и она стоит на одной ступеньке с легендарными речами Уинстона Черчилля во время Второй мировой войны.
Прибыль от продажи монеты будет полностью направлена на гуманитарную помощь украинскому народу".
Детали: На сайте сувениров Администрации президента США есть две монеты с упоминанием Зеленского.
6-я монета из серии "Исторические моменты" – о вторжении России в Украину. На ней Зеленский назван "героем войны".
7-я монета этой же серии – об оращении Зеленского к Конгрессу США во время войны. На ней Зеленский назван "лидером мира" и его мирного устройства.
Обе монеты подтверждают поддержку Украины Соединенными Штатами.
Предыстория:
- Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля после 8 лет гибридной войны. РФ называет войну "специальной военной операцией", а для ее оправдания использует ряд выдуманных предлогов и безосновательных требований.
- 5 марта Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с 200 конгрессменами США и просил их помочь в введении "бесполетной зоны" в небе над Украиной.
- 16 марта во время выступления перед конгрессменами Владимир Зеленский просил у США системы противовоздушной обороны для закрытия украинского неба.