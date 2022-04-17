Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Белый дом посвятил две памятные монеты Украине и Зеленскому

Елена РощинаВоскресенье, 17 апреля 2022, 09:49
Белый дом посвятил две памятные монеты Украине и Зеленскому
Изображение с whitehousegiftshop.com

Администрация президента США посвятила две памятные монеты из серии "Исторические моменты" Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому.

Источник: сувенирный онлайн магазин Белого дома, Верховная Рада Украины в Telegram

Дословно Верховная Рада: "Белый дом в сувенирном магазине представил памятную монету, посвященную историческому обращению Владимира Зеленского в Конгресс США 7 марта 2022 года.

Реклама:

Речь Зеленского там считают примерной как для лидера военного времени, и она стоит на одной ступеньке с легендарными речами Уинстона Черчилля во время Второй мировой войны.

Прибыль от продажи монеты будет полностью направлена ​​на гуманитарную помощь украинскому народу".

Детали: На сайте сувениров Администрации президента США есть две монеты с упоминанием Зеленского.

ВИДЕО ДНЯ

6-я монета из серии "Исторические моменты" – о вторжении России в Украину. На ней Зеленский назван "героем войны".

 

7-я монета этой же серии – об оращении Зеленского к Конгрессу США во время войны. На ней Зеленский назван "лидером мира" и его мирного устройства.

 

Обе монеты подтверждают поддержку Украины Соединенными Штатами.

Предыстория:

Темы: СШАЗеленскийвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

Все новости...
США
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Apple объявила дату осенней презентации, на которой покажет iPhone 15
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на четверть миллиарда
Последние новости
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
14:22
Финансирование театров в Харькове в следующем году сократится вдвое – ОВА
14:21
Погода как в марте: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
14:14
В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
14:10
В Сухопутных войсках сообщили, как можно выбрать конкретную бригаду и профессию для службы
13:59
"Мой позывной – Вера". История капеллана и волонтерки Людмилы Марфин
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
Все новости...
Реклама: