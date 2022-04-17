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Італійський прем’єр просив Путіна зустрітися із Зеленським, той відповів "Ще не час" 

Денис КарловськийНеділя, 17 квітня 2022, 16:21
Італійський прем’єр просив Путіна зустрітися із Зеленським, той відповів Ще не час 
Маріо Драґі. Фото: getty images

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі в ході телефонної розмови з російським президентом Володимиром Путіним намагався переконати його припинити війну та поговорити з президентом України Володимиром Зеленським, але Путін не захотів.

Джерело: інтерв’ю Драґі для італійського видання Corriere della Sera

Пряма мова Драґі: "У телефонній розмові, я поснив йому, що телефоную поговорити про мир. Я запитав його "Коли ви плануєте побачитись із Зеленським? Лише ви вдвох можете це зупинити". Він відповів "Поки ще не час". Я запропонував "Оголосіть про припинення вогню". Він знову за своє "Ні, поки ще не час".

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Потім він почав мені розповідати про платежі за газ у рублях. І ми попрощались, домовившись за кілька днів знову провести розмову. А потім ми дізналися про жахіття в Бучі.

Я починаю розуміти, що мають рацію ті, хто каже, що ми просто марнуємо час за розмовами з ними (російським керівництвом – ред.)".

Деталі: Водночас Драґі не критикує Макрона за його спроби продовжувати розмови з Путіним, адже він як президент країни, що наразі головує в Європейському Союзі, повинен зберігати шляхи для дипломатичного врегулювання.

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Італійський прем’єр додав, що він відчував наближення вторгнення Росії в Україну, хоча сподівався, що цього не станеться. Перед початком російського вторгнення, він ніби запевнив Путіна, що Захід буде жорстко реагувати, і російський президент справляв враження, що він усвідомлює, на що він може наразити свою країну та військо.

Драґі переконаний, що уряди країн Заходу й надалі будуть допомагати Україні наданням зброї, фінансовою та гуманітарною допомогою, і лише посилюватимуть економічний тиск на Росію. Він запевнив, що італійський уряд зараз посилено працює над відмовою від російських енергоносіїв, і не хоче, аби енергетична безпека Італії залежала від політичного порядку денного.

Передісторія:

  • Раніше Драґі підтримав перспективу входження України до складу Європейського Союзу.
  • Міністру закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо надходили погрози смерті, якщо він не припинить підтримувати Україну.
  • Канцлер Австрії Карл Негаммер розповів, що після зустрічі віч-на-віч із Путіним, у нього склалося враження, що російський президент не зацікавлений у веденні мирних перемовин. Негаммер став єдиним західним політиком такого щабля, який зустрівся з Путіним після початку російського вторгнення в Україну 24 лютого.
  • Водночас Путін наприкінці розмови з Негаммером сказав йому німецькою, що "було би непогано, аби війна закінчилися швидше".
  • Попри це, канцлер Австрії все одно плекає надії про перемовини між Україною та РФ щодо перемир'я.

Теми: ІталіяПутінЗеленськийпереговори
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