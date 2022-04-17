Італійський прем’єр просив Путіна зустрітися із Зеленським, той відповів "Ще не час" 

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі в ході телефонної розмови з російським президентом Володимиром Путіним намагався переконати його припинити війну та поговорити з президентом України Володимиром Зеленським, але Путін не захотів.

Джерело: інтерв’ю Драґі для італійського видання Corriere della Sera

Пряма мова Драґі: "У телефонній розмові, я поснив йому, що телефоную поговорити про мир. Я запитав його "Коли ви плануєте побачитись із Зеленським? Лише ви вдвох можете це зупинити". Він відповів "Поки ще не час". Я запропонував "Оголосіть про припинення вогню". Він знову за своє "Ні, поки ще не час".

Потім він почав мені розповідати про платежі за газ у рублях. І ми попрощались, домовившись за кілька днів знову провести розмову. А потім ми дізналися про жахіття в Бучі.

Я починаю розуміти, що мають рацію ті, хто каже, що ми просто марнуємо час за розмовами з ними (російським керівництвом – ред.)".

Деталі: Водночас Драґі не критикує Макрона за його спроби продовжувати розмови з Путіним, адже він як президент країни, що наразі головує в Європейському Союзі, повинен зберігати шляхи для дипломатичного врегулювання.

Італійський прем’єр додав, що він відчував наближення вторгнення Росії в Україну, хоча сподівався, що цього не станеться. Перед початком російського вторгнення, він ніби запевнив Путіна, що Захід буде жорстко реагувати, і російський президент справляв враження, що він усвідомлює, на що він може наразити свою країну та військо.

ВІДЕО ДНЯ

Драґі переконаний, що уряди країн Заходу й надалі будуть допомагати Україні наданням зброї, фінансовою та гуманітарною допомогою, і лише посилюватимуть економічний тиск на Росію. Він запевнив, що італійський уряд зараз посилено працює над відмовою від російських енергоносіїв, і не хоче, аби енергетична безпека Італії залежала від політичного порядку денного.

Передісторія: