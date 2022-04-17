Итальянский премьер просил Путина встретиться с Зеленским, тот ответил "Еще не время"

Премьер-министр Италии Марио Драги в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным пытался убедить его прекратить войну и поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, но Путин не захотел.

Источник: интервью Драги для итальянского издания Corriere della Sera

Прямая речь Драги: "В телефонном разговоре, я уяснил ему, что звоню поговорить о мире. Я спросил его "Когда вы планируете увидеться с Зеленским? Только вы вдвоем можете это остановить". Он ответил "Пока еще не время". Я предложил ему: "Объявите о прекращении огня". Он снова за свое: "Нет, пока не время".

Потом он стал мне рассказывать о платежах за газ в рублях. И мы простились, договорившись через несколько дней снова провести разговор. А потом мы узнали об ужасах в Буче.

Я начинаю понимать, что правы те, кто говорит, что мы просто тратим время на разговоры с ними (российским руководством – ред.)".

Детали: В то же время Драги не критикует Макрона за его попытки продолжать разговоры с Путиным, ведь он как президент страны, председательствующей в Европейском Союзе, должен сохранять пути для дипломатического урегулирования.

Итальянский премьер добавил, что он чувствовал приближение вторжения России в Украину, хотя надеялся, что этого не произойдет. Перед началом российского вторжения он якобы заверил Путина, что Запад будет жестко реагировать, и российский президент производил впечатление, что он осознает, чему он может подвергнуть свою страну и армию.

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Драги убежден, что правительства стран Запада и дальше будут помогать Украине предоставлением оружия, финансовой и гуманитарной помощью, и только будут еще больше усиливать экономическое давление на Россию. Он заверил, что итальянское правительство сейчас усиленно работает над отказом от российских энергоносителей, и не хочет, чтобы энергетическая безопасность Италии зависела от политической повестки дня.

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