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На "Москві" загинуло близько 40 людей, багато поранених із відірваними кінцівками – мати матроса

Альона Мазуренко Неділя, 17 квітня 2022, 22:32
На Москві загинуло близько 40 людей, багато поранених із відірваними кінцівками – мати матроса
ФОТО: AFP GETTY IMAGES

Мати одного із строковиків РФ, який, за її словами, був серед членів екіпажу "Москви", розповіла, що на борту крейсера загинули близько 40 людей, дуже багато поранених із відірваними кінцівками. 

Джерело: Novaya Gazeta Europe

Деталі: У ЗМІ повідомляють, що поговорили з матір'ю матроса-строковика Чорноморського флоту, якого  призвали на службу до початку війни в Україні.

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Проте там відзначають, що факт знаходження матроса на борту "Москви" в момент вибуху неможливо підтвердити в умовах війни.

Строковик РФ вижив і зв'язався з матір'ю 15 квітня, наступного дня після того як крейсер потонув.

Пряма мова матері строковика: "Син сказав, що крейсер був підбитий з суші, з українського боку. Просто так пожежа не сталася б. Є загиблі, є поранені, є зниклі безвісти. Син мені зателефонував, коли їм дали телефони.

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У них залишилися документи та (їх особисті) телефони на крейсері. Він мені дзвонить і плаче від того, що побачив. Це було страшно. Зрозуміло, що не усі вижили. Намагалися самотужки загасити пожежу після того, як у крейсер потрапили трьома ракетами "Нептун" (Київ говорить про попадання двох ракет ред).

Вони давали підписку про нерозголошення перед тим, як потрапили на крейсер.

Загинуло близько сорока людей. Кілька людей пропали безвісти. І багато поранених.

Поранені переважно з відірваними кінцівками, бо були такі вибухи — і те, що здетонувало, і те, що потрапили ракети.

Загалом, коли мені 15 числа вже син зателефонував, він плакав. Він каже: "Мамо, я ніколи не думав, що в мирний, в принципі, час я потраплю в таке місиво. Я навіть не буду тобі говорити в подробицях, що я бачив. Це настільки страшно"...

Це жахливо. І в ЗМІ, зрозуміло, що не кажуть усіх подробиць. Чому? Тому що Міністерство оборони РФ не хоче визнавати поразки з боку України. Не хоче визнавати, що такий крейсер зазнав аварії".

Передісторія:

  • Увечері 13 квітня стало відомо, що українськими протикорабельними ракетами "Нептун" було підбито флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва". Після цього крейсер із 16 крилатими ракетами був виведений з ладу та затонув.
  • Експерти проаналізували знімки з супутників, що показують розташування кораблів крізь хмарність в атмосфері, і визначили точні координати розташування крейсера "Москва" в момент влучення в нього українських ракет "Нептун".
  • "Радіо Свобода" зуміла поспілкуватися з родичкою одного з російських моряків на палубі "Москви", і вона підтвердила його загибель на крейсері. Жінка зізналася журналістам, що ще 27 членів екіпажу "зникли безвісти".
  • Російські медіа опублікували "свіже" відео зустрічі головнокомандувача ВМФ РФ адмірала Миколи Євменова та командування Чорноморського флоту Росії з "екіпажем ракетного крейсера "Москва", який був підбитий українською ракетою і затонув.
  • Експерт з питань військово-морських сил Г. І. Саттон порахував через супутникові знімки та російське офіційне відео, що половина екіпажу російського крейсера "Москва" загинули або поранені.

Теми: РосіявійнафлотУкраїна
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