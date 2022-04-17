На "Москві" загинуло близько 40 людей, багато поранених із відірваними кінцівками – мати матроса

Мати одного із строковиків РФ, який, за її словами, був серед членів екіпажу "Москви", розповіла, що на борту крейсера загинули близько 40 людей, дуже багато поранених із відірваними кінцівками.

Джерело: Novaya Gazeta Europe

Деталі: У ЗМІ повідомляють, що поговорили з матір'ю матроса-строковика Чорноморського флоту, якого призвали на службу до початку війни в Україні.

Реклама:

Проте там відзначають, що факт знаходження матроса на борту "Москви" в момент вибуху неможливо підтвердити в умовах війни.

Строковик РФ вижив і зв'язався з матір'ю 15 квітня, наступного дня після того як крейсер потонув.

Пряма мова матері строковика: "Син сказав, що крейсер був підбитий з суші, з українського боку. Просто так пожежа не сталася б. Є загиблі, є поранені, є зниклі безвісти. Син мені зателефонував, коли їм дали телефони.

ВІДЕО ДНЯ

У них залишилися документи та (їх особисті) телефони на крейсері. Він мені дзвонить і плаче від того, що побачив. Це було страшно. Зрозуміло, що не усі вижили. Намагалися самотужки загасити пожежу після того, як у крейсер потрапили трьома ракетами "Нептун" (Київ говорить про попадання двох ракет ред).

Вони давали підписку про нерозголошення перед тим, як потрапили на крейсер.

Загинуло близько сорока людей. Кілька людей пропали безвісти. І багато поранених.

Поранені переважно з відірваними кінцівками, бо були такі вибухи — і те, що здетонувало, і те, що потрапили ракети.

Загалом, коли мені 15 числа вже син зателефонував, він плакав. Він каже: "Мамо, я ніколи не думав, що в мирний, в принципі, час я потраплю в таке місиво. Я навіть не буду тобі говорити в подробицях, що я бачив. Це настільки страшно"...

Це жахливо. І в ЗМІ, зрозуміло, що не кажуть усіх подробиць. Чому? Тому що Міністерство оборони РФ не хоче визнавати поразки з боку України. Не хоче визнавати, що такий крейсер зазнав аварії".

Передісторія: