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На "Москве" погибло около 40 человек, много раненых с оторванными конечностями - мать матроса

Алена МазуренкоВоскресенье, 17 апреля 2022, 22:32
На Москве погибло около 40 человек, много раненых с оторванными конечностями - мать матроса
ФОТО: AFP GETTY IMAGES

Мать одного из срочников РФ, который, по ее словам, был среды членов экипажа "Москвы", рассказала, что на борту крейсера погибли около 40 человек, очень много раненных с оторванными конечностями. 

Источник: Novaya Gazeta Europe

Детали: В СМИ сообщают, что поговорили с матерью матроса-срочника Черноморского флота, призванного на службу до начала войны в Украине.

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Однако, там отмечают, что факт нахождения матроса на борту "Москвы" в момент взрыва невозможно подтвердить в условиях войны.

Срочник РФ выжил и связался с матерью 15 апреля, на следующий день после гибели крейсера.

Прямая речь матери срочника: "Сын сказал, что крейсер был подбит с суши, с украинской стороны. Просто так пожар бы не произошел. Есть погибшие, есть раненые, есть пропавшие без вести. Сын мне позвонил, когда им дали телефоны.

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У них остались документы и (их личные) телефоны на крейсере. Он мне звонит и плачет от того, что увидел. Это было страшно. Понятно, что не все выжили. Пытались своими силами потушить пожар после того, как в крейсер попали тремя ракетами "Нептун" (Киев говорит о попадании двух ракет — ред)…

Они давали подписку о неразглашении перед тем, как попали на крейсер….

Погибло порядка сорока человек. Несколько человек пропали без вести. И очень много раненых.

Раненые, в основном, с оторванными конечностями, потому что были такие взрывы — и то, что сдетонировало, и то, что попали ракеты.

В общем, когда мне 15-го числа уже сын позвонил, он плакал. Он говорит: "Мамочка, я никогда не думал, что в мирное, в принципе, время я попаду в такое месиво. Я даже не буду тебе говорить в подробностях, что я видел. Это настолько страшно" …

Это ужасно. И в СМИ, понятно, что не говорят всех подробностей. Почему? Потому что Министерство обороны не хочет признавать поражение со стороны Украины. Не хочет признавать, что такой крейсер потерпел крушение".

Предыстория:

  • Вечером 13 апреля стало известно, что украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" был подбит флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва". После этого крейсер с 16 крылатыми ракетами был выведен из строя и затонул.
  • Эксперты проанализировали снимки со спутников, показывающих расположение кораблей через облачность в атмосфере, и определили точные координаты расположения крейсера "Москва" в момент попадания в него украинских ракет "Нептун".
  • "Радио Свобода" сумела пообщаться с родственницей одного из российских моряков на палубе Москвы, и она подтвердила его гибель на крейсере. Женщина призналась журналистам, что еще 27 членов экипажа "пропали без вести".
  • Российские медиа опубликовали видео встречи главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова и командования Черноморского флота России с "экипажем ракетного крейсера "Москва", который был подбит украинской ракетой и затонул.
  • Эксперт по военно-морским силам Х. И. Саттон посчитал по спутниковым снимкам и российскому официальному видео, что половина экипажа российского крейсера "Москва" погибли или ранены.

Темы: РосcиявойнафлотУкраина
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