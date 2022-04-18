Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

205 дітей загинули через війну в Україні, на Київщині від детонації постраждав підліток

Понеділок, 18 квітня 2022, 08:47

За попередніми даними, понад 567 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії: 205 дітей загинули, понад 362 дитини поранено.

Джерело: Офіс генерального прокурора з посиланням на ювенальних прокурорів 

Дослівно: "Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Реклама:

Згідно з офіційними даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 117, Київській – 107, Харківській – 91, Чернігівській – 54, Херсонській – 43, Миколаївській – 40, Луганській – 36, Запорізькій – 23, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15".

Деталі: Стало відомо, що 2 березня в м. Харкові внаслідок обстрілів окупантами приміщень Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба загинула 11-річна дівчинка.

Також стало відомо про смерть 30 березня 13-річної дівчинки через отримані травми внаслідок обстрілу с. Вільхівка Харківської області.

ВІДЕО ДНЯ

15 квітня в Вишгородському районі Київської області в результаті детонації невстановленого вибухового пристрою отримав поранення 17-річний підліток.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1018 закладів освіти, з них 95 зруйновано повністю.

Від УП: Порахувати всі втрати поки неможливо, особливо на лінії фронту.

У Маріуполі за приблизною оцінкою влади станом на 27 березня було майже 5 тисяч загиблих людей, з них 210 дітей, а станом на 15 березня радник мера Петро Андрющенко давав обережні оцінки щодо 20 тисяч загиблих.

Теми: війнадітиХарківКиївська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
війна
В ООН "майже підтвердили" приїзд Зеленського на засідання Ради безпеки у вересні
Зеленський говорив із правоохоронцями про тих, хто послаблює Україну зсередини
УП отримала відео ураження Іл-76 на аеродромі у Пскові
Останні новини
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
Усі новини...
Реклама: