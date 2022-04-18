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205 дітей загинули через війну в Україні, на Київщині від детонації постраждав підліток

Понеділок, 18 квітня 2022, 08:47

За попередніми даними, понад 567 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії: 205 дітей загинули, понад 362 дитини поранено.

Джерело: Офіс генерального прокурора з посиланням на ювенальних прокурорів 

Дослівно: "Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Згідно з офіційними даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 117, Київській – 107, Харківській – 91, Чернігівській – 54, Херсонській – 43, Миколаївській – 40, Луганській – 36, Запорізькій – 23, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15".

Деталі: Стало відомо, що 2 березня в м. Харкові внаслідок обстрілів окупантами приміщень Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба загинула 11-річна дівчинка.

Також стало відомо про смерть 30 березня 13-річної дівчинки через отримані травми внаслідок обстрілу с. Вільхівка Харківської області.

15 квітня в Вишгородському районі Київської області в результаті детонації невстановленого вибухового пристрою отримав поранення 17-річний підліток.

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Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1018 закладів освіти, з них 95 зруйновано повністю.

Від УП: Порахувати всі втрати поки неможливо, особливо на лінії фронту.

У Маріуполі за приблизною оцінкою влади станом на 27 березня було майже 5 тисяч загиблих людей, з них 210 дітей, а станом на 15 березня радник мера Петро Андрющенко давав обережні оцінки щодо 20 тисяч загиблих.

Теми: війнадітиХарківКиївська область
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