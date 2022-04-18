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205 детей погибли из-за войны в Украине, на Киевщине от детонации пострадал подросток

Понедельник, 18 апреля 2022, 08:47

По предварительным данным, более 567 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России: 205 детей погибли, более 362 детей ранены.

Источник: Офис генерального прокурора со ссылкой на ювенальных прокуроров

Дословно: "Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Согласно официальным данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 117, Киевской – 107, Харьковской – 91, Черниговской – 54, Херсонской – 43, Николаевской – 40, Луганской – 36, Запорожской – 23, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15".

Детали: Стало известно, что 2 марта в Харькове в результате обстрелов оккупантами помещений Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба погибла 11-летняя девочка.

Также стало известно о смерти 30 марта 13-летней девочки из-за полученных травм в результате обстрела с. Ольховка Харьковской области.

15 апреля в Вышгородском районе Киевской области в результате детонации неустановленного взрывного устройства был ранен 17-летний подросток.

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Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью.

От УП: Подсчитать все потери пока невозможно, особенно на линии фронта.

В Мариуполе по примерной оценке властей по состоянию на 27 марта было почти 5 тысяч погибших людей, из них 210 детей, а по состоянию на 15 марта советник мэра Петр Андрющенко давал осторожные оценки о 20 тысячах погибших.

Темы: войнадетиХарьковКиевская область
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