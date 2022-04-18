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У Лисичанську ворог обстріляв патрульну поліцію – 6 госпіталізованих

Ірина БалачукПонеділок, 18 квітня 2022, 09:11
У Лисичанську ворог обстріляв патрульну поліцію – 6 госпіталізованих
Фото ілюстративне з Telegram Гайдая

Російські окупанти обстріляли будівлю патрульної поліції у Лисичанську, у результаті чого шестеро співробітників поліції госпіталізовані.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Вчора (17 квітня – ред.) о 20:40 був здійснений артобстріл Лисичанська. Декілька російських снарядів потрапили в адмінбудівлю обласного Управління патрульної поліції. Шістьох співробітників із акубаротравмами госпіталізовано".

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Теми: Луганська областьвійна
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