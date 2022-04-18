У Лисичанську ворог обстріляв патрульну поліцію – 6 госпіталізованих
Понеділок, 18 квітня 2022, 09:11
Російські окупанти обстріляли будівлю патрульної поліції у Лисичанську, у результаті чого шестеро співробітників поліції госпіталізовані.
Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram
Пряма мова Гайдая: "Вчора (17 квітня – ред.) о 20:40 був здійснений артобстріл Лисичанська. Декілька російських снарядів потрапили в адмінбудівлю обласного Управління патрульної поліції. Шістьох співробітників із акубаротравмами госпіталізовано".
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Передісторія:
- Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай закликав жителів області евакуюватися, доки не пізно. Він попросив українців відповідальніше ставитися до свого життя і покинути територію, де ведуться бої.
- 8 квітня Гайдай заявив, що Росія закінчує стягування своїх військ на територію Луганської області і завершує підготовку до великої битви за український Донбас.
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