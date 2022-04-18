В Лисичанске враг обстрелял патрульную полицию – 6 госпитализированных
Понедельник, 18 апреля 2022, 09:11
Российские оккупанты обстреляли здание патрульной полиции в Лисичанске, в результате чего шестеро сотрудников полиции госпитализированы.
Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram
Прямая речь Гайдая: "Вчера (17 апреля – ред.) в 20:40 был произведен артобстрел Лисичанска. Несколько российских снарядов попали в админздание областного управления патрульной полиции. Шесть сотрудников с акубаротравмами госпитализированы".
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Предыстория:
- Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призвал жителей области эвакуироваться, пока не поздно. Он просит украинцев более ответственно относиться к своей жизни и покинуть территорию, где ведутся бои.
- 8 апреля Гайдай заявил, что Россия заканчивает стягивание своих войск на территорию Луганской области и заканчивает подготовку к большому сражению за украинский Донбасс.