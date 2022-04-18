В Лисичанске враг обстрелял патрульную полицию – 6 госпитализированных

Российские оккупанты обстреляли здание патрульной полиции в Лисичанске, в результате чего шестеро сотрудников полиции госпитализированы.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Вчера (17 апреля – ред.) в 20:40 был произведен артобстрел Лисичанска. Несколько российских снарядов попали в админздание областного управления патрульной полиции. Шесть сотрудников с акубаротравмами госпитализированы".

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