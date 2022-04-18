Ніч у регіонах: ракетний удар по Краматорську, обстріли Харківщини й Донбасу 

Вранці 18 квітня російські війська завдали ракетного удару по Львову та по двох районах Дніпропетровської області, а також обстріляли Миколаїв, вночі був ракетний удар по Краматорську, обстрілювали Харківську, Луганську, Донецьку та Херсонську області.

Джерело: дані голів ОВА та місцевої влади станом на ранок понеділка

Деталі: Дніпропетровщина: ворог влучив по інфраструктурному об’єкту у Синельниківському районі, двоє постраждалих. І також "прильоти" у Павлоградському районі, пошкоджено залізничну інфраструктуру. Попередньо, без постраждалих.

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Харківська область. Нічні обстріли різних районів Харкова, наявність постраждалих ще встановлюється.

По області увечері окупанти обстріли Лозову, постраждалих немає.

За останніми даними, за добу в Харківській області поранено 24 особи, п’ятеро загинули.

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Луганщина: росіяни вдарили по спорткомплексу "Олімп" у Кремінній, площа займання понад дві тис. кв. м.

У Лисичанську обстріляли відділок патрульного поліції, поранені поліцейські доправлені до лікарні.

Крім того, в інших містах області спалахнули 15 житлових будинків. Постраждали житлові масиви й в Рубіжному – з-під завалів трьох будинків евакуйовані семеро місцевих жителів, двох травмованих доправлено до лікарні в Сєвєродонецьку.

Щонайменше двоє вбитих російською армією та четверо постраждалих осіб внаслідок обстрілу міста Золоте.

Донеччина: вночі ракетний обстріл Краматорська, є руйнування інфраструктури, інформація щодо постраждалих уточнюється.

Обстріли Вугледара, Авдіївки, Мар'їнки, Торецька з артилерії і "Градів". Є руйнування та поранені серед цивільних. Кількість і ступінь важкості уточнюється.

Маріуполь – без змін.

Херсонщина: вибухи та обстріли на території всієї області. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі відсутня.

В області в багатьох населених пунктах гуманітарна криза, ситуація стабільно важка.

Миколаївщина: з ночі триває повітряна тревога. Зранку були обстріли міста, за попередніми даними горить камиш. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Ситуація контрольована.

У Львівській області ніч була спокійною, але вранці по Львову завдано 5 ракетних ударів.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, Кіровоградщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині.