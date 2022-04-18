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Ніч у регіонах: ракетний удар по Краматорську, обстріли Харківщини й Донбасу 

Олена РощінаПонеділок, 18 квітня 2022, 09:16

Вранці 18 квітня російські війська завдали ракетного удару по Львову та по двох районах Дніпропетровської області, а також обстріляли Миколаїв, вночі був ракетний удар по Краматорську, обстрілювали Харківську, Луганську, Донецьку та Херсонську області.

Джерело: дані голів ОВА та місцевої влади станом на ранок понеділка 

Деталі: Дніпропетровщина: ворог влучив по інфраструктурному об’єкту у Синельниківському районі, двоє постраждалих. І також "прильоти" у Павлоградському районі, пошкоджено залізничну інфраструктуру. Попередньо, без постраждалих.

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Харківська область. Нічні обстріли різних районів Харкова, наявність постраждалих ще встановлюється. 

По області увечері окупанти обстріли Лозову, постраждалих немає. 

За останніми даними, за добу в Харківській області поранено 24 особи, п’ятеро загинули. 

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Луганщина: росіяни  вдарили по спорткомплексу "Олімп" у Кремінній, площа займання понад дві тис. кв. м.  

У Лисичанську обстріляли відділок патрульного поліції, поранені поліцейські доправлені до лікарні. 

Крім того, в інших містах  області спалахнули 15 житлових будинків. Постраждали житлові масиви й в Рубіжному – з-під завалів трьох будинків евакуйовані семеро місцевих жителів, двох травмованих доправлено до лікарні в Сєвєродонецьку.

Щонайменше двоє вбитих російською армією та четверо постраждалих осіб внаслідок обстрілу міста Золоте

Донеччина: вночі ракетний обстріл Краматорська, є руйнування інфраструктури, інформація щодо постраждалих уточнюється. 

Обстріли Вугледара, Авдіївки, Мар'їнки, Торецька з артилерії і "Градів". Є руйнування та поранені серед цивільних. Кількість і ступінь важкості уточнюється.

Маріуполь – без змін.

Херсонщина: вибухи та обстріли на території всієї області. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі відсутня. 

В області в багатьох населених пунктах гуманітарна криза, ситуація стабільно важка. 

Миколаївщина: з ночі триває повітряна тревога. Зранку були обстріли міста, за попередніми даними горить камиш. Інформація щодо наслідків уточнюється. 

Ситуація контрольована.

У Львівській області ніч була спокійною, але вранці по Львову завдано 5 ракетних ударів.  

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, Кіровоградщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині.

Теми: війнаДонецька областьХарківська областьХерсонська область
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