Ночь в регионах: ракетный удар по Краматорску, обстрелы Харьковщины и Донбасса

Утром 18 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Львову и по двум районам Днепропетровской области, а также обстреляли Николаев, ночью был ракетный удар по Краматорску, обстреливали Харьковскую, Луганскую, Донецкую и Херсонскую области.

Источник: данные глав ОВА и местных властей по состоянию на утро понедельника

Детали: Днепропетровщина: враг попал по инфраструктурному объекту в Синельниковском районе, двое пострадавших. И также есть "прилеты" в Павлоградском районе, повреждена железнодорожная инфраструктура. Предварительно, без пострадавших.

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Харьковская область. Ночные обстрелы разных районов Харькова, наличие пострадавших еще не устанавливается.

По области вечером оккупанты обстреляли Лозовую, пострадавших нет.

По последним данным, за сутки в Харьковской области ранены 24 человека, пятеро погибли.

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Луганщина: россияне ударили по спорткомплексу "Олимп" в Кременной, площадь возгорания более 2 тыс. кв. м.

В Лисичанске обстреляли участок патрульной полиции, раненые полицейские доставлены в больницу.

Кроме того, в других городах области загорелись 15 жилых домов. Пострадали жилые массивы и в Рубежном – из-под завалов трех домов эвакуированы семь местных жителей, двое травмированных доставлены в больницу в Северодонецке.

По меньшей мере двое убитых российской армией и четверо пострадавших в результате обстрела города Золотое.

Донетчина: ночью ракетный обстрел Краматорска, есть разрушение инфраструктуры, информация по пострадавшим уточняется.

Обстрелы Угледара, Авдеевки, Марьинки, Торецка из артиллерии и "Градов". Есть разрушения и раненые среди гражданских. Количество и степень тяжести уточняется.

Мариуполь – без изменений.

Херсонская область: взрывы и обстрелы на территории всей области. Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует.

В области во многих населенных пунктах гуманитарный кризис, ситуация стабильно тяжелая.

Николаевская область: с ночи идет воздушная тревога. Утром были обстрелы города, по предварительным данным, горит камыш. Информация о последствиях уточняется.

Ситуация контролируется.

Во Львовской области ночь была спокойной, но утром по Львову нанесено 5 ракетных ударов.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, в Ровенской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Одесской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях, на Киевщине, Полтавщине, Житомирщине, Черкасщине, Черниговщине.