Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ночь в регионах: ракетный удар по Краматорску, обстрелы Харьковщины и Донбасса

Елена РощинаПонедельник, 18 апреля 2022, 09:16

Утром 18 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Львову и по двум районам Днепропетровской области, а также обстреляли Николаев, ночью был ракетный удар по Краматорску, обстреливали Харьковскую, Луганскую, Донецкую и Херсонскую области.

Источник: данные глав ОВА и местных властей по состоянию на утро понедельника

Детали: Днепропетровщина: враг попал по инфраструктурному объекту в Синельниковском районе, двое пострадавших. И также есть "прилеты" в Павлоградском районе, повреждена железнодорожная инфраструктура. Предварительно, без пострадавших.

Реклама:

Харьковская область. Ночные обстрелы разных районов Харькова, наличие пострадавших еще не устанавливается.

По области вечером оккупанты обстреляли Лозовую, пострадавших нет.

По последним данным, за сутки в Харьковской области ранены 24 человека, пятеро погибли.

ВИДЕО ДНЯ

Луганщина: россияне ударили по спорткомплексу "Олимп" в Кременной, площадь возгорания более 2 тыс. кв. м.

В Лисичанске обстреляли участок патрульной полиции, раненые полицейские доставлены в больницу.

Кроме того, в других городах области загорелись 15 жилых домов. Пострадали жилые массивы и в Рубежном – из-под завалов трех домов эвакуированы семь местных жителей, двое травмированных доставлены в больницу в Северодонецке.

По меньшей мере двое убитых российской армией и четверо пострадавших в результате обстрела города Золотое.

Донетчина: ночью ракетный обстрел Краматорска, есть разрушение инфраструктуры, информация по пострадавшим уточняется.

Обстрелы Угледара, Авдеевки, Марьинки, Торецка из артиллерии и "Градов". Есть разрушения и раненые среди гражданских. Количество и степень тяжести уточняется.

Мариуполь – без изменений.

Херсонская область: взрывы и обстрелы на территории всей области. Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует.

В области во многих населенных пунктах гуманитарный кризис, ситуация стабильно тяжелая.

Николаевская область: с ночи идет воздушная тревога. Утром были обстрелы города, по предварительным данным, горит камыш. Информация о последствиях уточняется.

Ситуация контролируется.

Во Львовской области ночь была спокойной, но утром по Львову нанесено 5 ракетных ударов.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, в Ровенской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Одесской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях, на Киевщине, Полтавщине, Житомирщине, Черкасщине, Черниговщине.

Темы: войнаДонецкая областьХарьковская областьХерсонская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

Все новости...
война
Обломки на кладбище, пожары и разрушения: последствия атаки на Киевщине
На Житомирщине враг атаковал объект инфраструктуры
Защитники "отминусовали" еще 570 захватчиков и 9 танков врага
Последние новости
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
14:22
Финансирование театров в Харькове в следующем году сократится вдвое – ОВА
14:21
Погода как в марте: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
14:14
В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
14:10
В Сухопутных войсках сообщили, как можно выбрать конкретную бригаду и профессию для службы
13:59
"Мой позывной – Вера". История капеллана и волонтерки Людмилы Марфин
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
Все новости...
Реклама: