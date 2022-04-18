Ночь в регионах: ракетный удар по Краматорску, обстрелы Харьковщины и Донбасса

Утром 18 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Львову и по двум районам Днепропетровской области, а также обстреляли Николаев, ночью был ракетный удар по Краматорску, обстреливали Харьковскую, Луганскую, Донецкую и Херсонскую области.

Источник: данные глав ОВА и местных властей по состоянию на утро понедельника

Детали: Днепропетровщина: враг попал по инфраструктурному объекту в Синельниковском районе, двое пострадавших. И также есть "прилеты" в Павлоградском районе, повреждена железнодорожная инфраструктура. Предварительно, без пострадавших.

Харьковская область. Ночные обстрелы разных районов Харькова, наличие пострадавших еще не устанавливается.

По области вечером оккупанты обстреляли Лозовую, пострадавших нет.

По последним данным, за сутки в Харьковской области ранены 24 человека, пятеро погибли.

Луганщина: россияне ударили по спорткомплексу "Олимп" в Кременной, площадь возгорания более 2 тыс. кв. м.

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В Лисичанске обстреляли участок патрульной полиции, раненые полицейские доставлены в больницу.

Кроме того, в других городах области загорелись 15 жилых домов. Пострадали жилые массивы и в Рубежном – из-под завалов трех домов эвакуированы семь местных жителей, двое травмированных доставлены в больницу в Северодонецке.

По меньшей мере двое убитых российской армией и четверо пострадавших в результате обстрела города Золотое.

Донетчина: ночью ракетный обстрел Краматорска, есть разрушение инфраструктуры, информация по пострадавшим уточняется.

Обстрелы Угледара, Авдеевки, Марьинки, Торецка из артиллерии и "Градов". Есть разрушения и раненые среди гражданских. Количество и степень тяжести уточняется.

Мариуполь – без изменений.

Херсонская область: взрывы и обстрелы на территории всей области. Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует.

В области во многих населенных пунктах гуманитарный кризис, ситуация стабильно тяжелая.

Николаевская область: с ночи идет воздушная тревога. Утром были обстрелы города, по предварительным данным, горит камыш. Информация о последствиях уточняется.

Ситуация контролируется.

Во Львовской области ночь была спокойной, но утром по Львову нанесено 5 ракетных ударов.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, в Ровенской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Одесской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях, на Киевщине, Полтавщине, Житомирщине, Черкасщине, Черниговщине.