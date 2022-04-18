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Справа Медведчука: У Кремлі прокоментували звернення Марченко до Путіна

Світлана КізіловаПонеділок, 18 квітня 2022, 12:59
Справа Медведчука: У Кремлі прокоментували звернення Марченко до Путіна
Пєсков та Путін, фото getty images

Спікер президента РФ Дмитро Пєсков пообіцяв поінформувати, якщо Володимир Путін вирішить відповісти Оксані Марченко щодо її прохання посприяти у звільненні Віктора Медведчука.

Джерело: ТАСС

Деталі: За даними російських медіа, Пєсков пообіцяв озвучити реакцію.

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Дослівно ТАСС: "Кремль повідомить, якщо Путін відреагує на звернення дружини Медведчука із проханням допомогти обміняти її чоловіка".

Передісторія: 16 квітня дружина Віктора Медведчука звернулася до свого кума – президента РФ Володимира Путіна – і закликала його посприяти звільненню її чоловіка.

Крім того, Марчено записала відеозвернення до президента України Володимира Зеленського та принца Саудівської Аравії.

ВІДЕО ДНЯ

12 квітня стало відомо про затримання Віктора Медведчука. Він намагався тікати з України. Подробиці втечі з-під арешту розповів охоронець кума Путіна.

Теми: МедведчукПутінобмінУкраїна
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