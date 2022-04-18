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Дело Медведчука: В Кремле прокомментировали обращение Марченко к Путину

Светлана КизиловаПонедельник, 18 апреля 2022, 12:59
Дело Медведчука: В Кремле прокомментировали обращение Марченко к Путину
Песков м Путин, фото getty images

Пресс-секретарь президента РВ Дмитрий Песков пообещал проинформировать, если Владимир Путин решит ответить Оксане Марченко относительно ее просьбы собействовать в особождении Виктора Медведчука.

Источник: ТАСС

Детали: По данным российских медиа, Песков пообещал озвучить реакцию

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Дословно ТАСС: "Кремль сообщит, если Путин отреагирует на обращение жены Медведчука с просьбой помочь обменять ее мужа".

Предыстория: 16 апреля жена Виктора Медведчука обратилась к своему куму – президенту РФ Владимиру Путину – и призвала его посодействовать освобождению ее мужа.

Кроме того, Марчено записала видеообращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому и принцу Саудовской Аравии.

ВИДЕО ДНЯ

12 апреля стало известно о задержании Виктора Медведчука. Он пытался бежать из Украины. Подробности бегства из-под ареста рассказал охранник кума Путина.

Темы: МедведчукПутинобменУкраина
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