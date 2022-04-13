Охоронець Медведчука розповів, як той тікав з-під арешту і ховався в Києві

Особистий охоронець Віктора Медведчука надав співробітникам Служби безпеки України свідчення про те, що ФСБ РФ намагалася нелегально переправити проросійського політика до Москви.

Джерело: СБУ

Деталі: Спецслужба публікує відео, на якому громадянин, який представляється як Андрій Валерійович Таран, розповідає подробиці втечі Медведчука з-під домашнього арешту і до спроби втечі з України.

За словами чоловіка, з 2000 року він перебував на службі у Держохороні, де й познайомився з Медведчуком В.В. та здійснював його особисту охорону. Після звільнення з управління держохорони продовжив службу в особистій охороні політика та пропрацював приблизно 20 років.

Пряма мова: "23 лютого 2022 року о першій ночі я здійснив під керівництвом Мартинова Андрія Юрійовича (співзасновник охоронної фірми Медведчука "Шторм" -ред.) два виїзди навколо нашого об'єкту по вулиці Медвинській для присиплення пильності співробітників поліції, які були закріплені за нашим об'єктом.

Втретє ми виїхали вже з об'єкту на вул. Медвинській утрьох: Мартинов, я та Медведчук. Спустившись униз по вулиці Монтажників, ми пересіли в іншу машину, де чекала незнайома мені людина на ім'я Богдан.

Після прибуття на нову адресу по вул. Яслинська 11в, він нас залишив, повернувся через 20-30 хвилин, привезши з собою кухаря.

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До моїх обов'язків входила охорона будинку, і самого Медведчука. Тут мені була роказана "легенда" - що цей будинок орендує сімейна пара з Італії на ім'я Сандро та Свєта".

Деталі: За словами охоронця, у спілкуванні із дружиною Оксаною Марченко Медведчук згадував, що ФСБ РФ "усе зроблять та допоможуть". Як випливає зі свідчень Тарана, весь час Медведчук перебував у Києві, до моменту, коли була спроба остаточної втечі.

За словами Тарана, Медведчук сказав, що за ним мають приїхати військові. Через деякий час приїхав чоловік у чорному одязі із жовтим пакетом. Вони піднялися нагору, за 10 хвилин вийшли, Меведчук був в українській військовій формі, балаклаві та кепці.

Охоронець чув, що Медведчук розповідав дружині, що його втечу готує ФСБ, швидше за все, через Придністров'я, бо Білорусь та Росія вже закриті.

Медведчука чекало 2 машини, політик сів в одну з них і попрощався словами "дякую, чекайте на подальші вказівки".

Нагадаємо: Глава СБУ Іван Баканов в ефірі єдиного телемарафону в середу розповів, що кума російського президента Путіна Віктора Медведчука намагалась вивезти до Придністров’я російська Федеральна служба безпеки, а щоб заплутати спецслужбовців пускалися хибні плітки, що той уже за кордоном.

Цьому передувало: 12 квітня стало відомо про затримання в Україні Віктора Медведчука, який у лютому втік із-під домашнього арешту і тепер намагався покинути Україну. Спершу у телеграм-каналі президента Володимира Зеленського з'явилася фотографія Медведчука у військовій формі та у наручниках. Потім з'явилися деталі спецоперації СБУ.

Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на українських громадян, які перебувають у полоні російських військових, – а правоохоронним органам України розглянути таку можливість.

У Кремлі заявили, що голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" кум Путіна Віктор Медведчук не є громадянином Росії, і вони не знають, чи хоче він участі РФ у вирішенні його долі.

На Youtube-каналі дружини Медведчука Оксани Марченко з’явилося відео зі зверненням до президента України Володимира Зеленського з вимогою "негайно звільнити її чоловіка, лідера опозиції".