Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Марченко звернулася до свого кума: не вірю у справедливий суд, де бере участь Медведчук

Денис КарловськийСубота, 16 квітня 2022, 20:39
Марченко звернулася до свого кума: не вірю у справедливий суд, де бере участь Медведчук
Віктор Медведчук і владімір путін у липні 2019 року. фото: getty images

Дружина затриманого Віктора Медведчука звернулася до свого кума – президента РФ Володимира Путіна і закликала його посприяти звільненню її чоловіка та тисячі інших "в’язнів СБУ".

Джерело: youtube-канал Марченко

Пряма мова Марченко: "Вельмишановний Володимире Володимировичу, прошу вас про допомогу!

Реклама:

Ви чудово знаєте про те, що судилище, влаштоване над Віктором, позбавлене здорового глузду і є промовистим прикладом неправової помсти над незручним політиком за його послідовну, принципову і відверту позицію. Я, Оксана Марченко, не вірю у справедливість суду, в якому буде брати участь Віктор Медведчук.

Життя мого чоловіка так само дороге мені, як і життя тисячі в’язнів СБУ, котрі зараз нидіють в її катівнях лише за те, що вони висловлюють свою позицію і говорять правду.

Я прошу вас докласти будь-які можливі способи для звільнення цих людей і, звісно, мого чоловіка. З надією і повагою, Оксана Марченко". 

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Марченко сказала, що Медведчук згодний на обмін, за яким він опиниться на території Росії. Вона додала, що звернулася до родин військовополонених ЗСУ, які є підданими Британії, та звернулась до уряду Британії з пропозицією обміняти їх на Медведчука.

Вона назвала імена кількох людей, яких вона вважає "в’язнями СБУ" – Ян Таксюр, Олександр Корєвін, Юрій Ткачов, Олег Новіков, Гліб Ляшенко і Володимир Клименко. 

Її переконання, що справедливий суд неможливий за участі свого чоловіка, є іронічним з огляду на свідчення істориків про те, що Медведчук доклався до політичного засудження українського дисидента й поета Василя Стуса до ув'язнення в таборах.

Довідково: Хрещеним батьком доньки Медведчука Дарини є президент Росії Володимир Путін. У Медведчука та Путіна, попри анексію Криму Росією та війну на Донбасі, зберігаються досить тісні особисті контакти. Зокрема Медведчук прилітав до окупованого Криму в той самий час, коли там був Путін, а також літав до Москви напряму, незважаючи на те, що український уряд заборонив здійснювати пряме авіасполучення між РФ та Україною.

Передісторія:

  • 12 квітня стало відомо про затримання Віктора Медведчука. Він намагався втекти з України. Подробиці втечі з-під арешту розповів особистий охоронець кума Путіна.
  • Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на українських громадян, які перебувають у полоні російських військових, – а правоохоронним органам України розглянути таку можливість. Але Кремль відцурався Медведчука, заявивши, що той "не громадянин Росії".
  • 13 квітня на Youtube-каналі дружини Медведчука Оксани Марченко з’явилося відео зі зверненням до президента України Володимира Зеленського з вимогою "негайно звільнити її чоловіка, лідера опозиції".
  • 16 квітня Марченко запропонувала обміняти свого чоловіка на двох військовослужбовців Збройних сил, яких захопили російські окупанти в Маріуполі. Обидва є підданими Сполученого Королівства. Вона звернулася до прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона та спадкоємного принца Саудівської Аравії Мохаммеда ібн Салмана.

Теми: МедведчукПутінполоненіобмін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Медведчук
Невістка Марченко засвітилася в московському бутіку, а дочка "пасе задніх" у виші
Ще один спільник Медведчука, який готував держпереворот, отримав тюремний строк
Секретар РНБО Олексій Данілов про реєстр олігархів, вибори під час війни і те, коли закриють телемарафон
Останні новини
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
Усі новини...
Реклама: