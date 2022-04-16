Марченко звернулася до свого кума: не вірю у справедливий суд, де бере участь Медведчук

Дружина затриманого Віктора Медведчука звернулася до свого кума – президента РФ Володимира Путіна і закликала його посприяти звільненню її чоловіка та тисячі інших "в’язнів СБУ".

Джерело: youtube-канал Марченко

Пряма мова Марченко: "Вельмишановний Володимире Володимировичу, прошу вас про допомогу!

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Ви чудово знаєте про те, що судилище, влаштоване над Віктором, позбавлене здорового глузду і є промовистим прикладом неправової помсти над незручним політиком за його послідовну, принципову і відверту позицію. Я, Оксана Марченко, не вірю у справедливість суду, в якому буде брати участь Віктор Медведчук.

Життя мого чоловіка так само дороге мені, як і життя тисячі в’язнів СБУ, котрі зараз нидіють в її катівнях лише за те, що вони висловлюють свою позицію і говорять правду.

Я прошу вас докласти будь-які можливі способи для звільнення цих людей і, звісно, мого чоловіка. З надією і повагою, Оксана Марченко".

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Деталі: Марченко сказала, що Медведчук згодний на обмін, за яким він опиниться на території Росії. Вона додала, що звернулася до родин військовополонених ЗСУ, які є підданими Британії, та звернулась до уряду Британії з пропозицією обміняти їх на Медведчука.

Вона назвала імена кількох людей, яких вона вважає "в’язнями СБУ" – Ян Таксюр, Олександр Корєвін, Юрій Ткачов, Олег Новіков, Гліб Ляшенко і Володимир Клименко.

Її переконання, що справедливий суд неможливий за участі свого чоловіка, є іронічним з огляду на свідчення істориків про те, що Медведчук доклався до політичного засудження українського дисидента й поета Василя Стуса до ув'язнення в таборах.

Довідково: Хрещеним батьком доньки Медведчука Дарини є президент Росії Володимир Путін. У Медведчука та Путіна, попри анексію Криму Росією та війну на Донбасі, зберігаються досить тісні особисті контакти. Зокрема Медведчук прилітав до окупованого Криму в той самий час, коли там був Путін, а також літав до Москви напряму, незважаючи на те, що український уряд заборонив здійснювати пряме авіасполучення між РФ та Україною.

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