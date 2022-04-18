Бої за Кремінну на Луганщині тривали три доби - голова ВА міста

Бої за місто Кремінна Луганської області, яка була захоплена окупантами 18 квітня, тривали три доби, Росія застосовувала велику кількість бронетехніки для атаки на місто.

Джерело: голова Кремінської військової адміністрації Олександр Дунець у коментарі "Радіо Донбас.Реалії"

Пряма мова: "Повністю захоплена. Там тільки декілька підрозділів утримують рубежі для забезпечення перегрупування військ. Сили в них були значні: скажімо так, на один із підрозділів, який не більше взводу, виходили до 43 броньованих об’єктів: танки, БТРи, МТЛБ. Частина була знищена, але не вся.

Загалом атаки тривали впродовж трьох днів. Зараз там тривають важкі бої на околицях. Знаю, що росіяни розстрілюють усі автомобілі, які бачать. Є інформація, що розстріляли автомобіль, яким люди намагалися евакуюватися. Інформація надійшла від чоловіка, який був поранений. Зараз йому допомогти ніхто не може. Він на трасі в районі кордону двох областей (Луганської та Донецької – ред.).

Що передувало: Про захоплення Кремінної вранці 18 квітня повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Наступ військ РФ на Луганщині, за його словами, "повільно, але вже почався", у Кремінській громаді залишились від трьох із половиною до чотирьох тисяч людей, тривають вуличні бої, і евакуація неможлива.

Довідково: Місто Кремінна – районний центр у північно-західній частині Луганської області, відомий своїми рекреаційними можливостями, раніше там діяли багато дитячих таборів відпочинку, центр для підготовки олімпійських та паралімпійських спортсменів. На початку 2019 року населення міста становило майже 19 тисяч людей.

Підполковник Олександр Дунець приступив до виконання обов'язків начальника Кремінської міської військової адміністрації на початку квітня 2022 року.