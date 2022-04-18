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Бои за Кременную в Луганской области шли трое суток - глава ВА города

Валентина РоманенкоПонедельник, 18 апреля 2022, 15:16
Бои за Кременную в Луганской области шли трое суток - глава ВА города
Александр Дунец. фото с FB

Бои за город Кременная Луганской области, захваченной оккупантами 18 апреля, длились трое суток, Россия применяла большое количество бронетехники для атаки на город.

Источник: глава Кременской военной администрации Александр Дунец в комментарии "Радио Донбасс.Реалии"

Прямая речь: "Полностью захвачена. Там только несколько подразделений удерживают рубежи для обеспечения перегруппировки войск. Силы у них были значительные: скажем так, на одно из подразделений, не более взвода, выходили до 43 бронированных объектов: танки, БТРы, МТЛБ .Часть была уничтожена, но не вся.

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В общей сложности атаки продолжались в течение трех дней. Сейчас там продолжаются тяжелые бои на окраинах. Знаю, что россияне расстреливают все автомобили, которые видят. Есть информация, что расстреляли автомобиль, которым люди пытались эвакуироваться. Информация поступила от мужчины, который был ранен. Сейчас ему помочь никто не может. Он на трассе в районе границы двух областей (Луганской и Донецкой – ред.).

Что предшествовало: О захвате Кременной утром 18 апреля сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Наступление войск РФ в Луганской области, по его словам, "медленно, но уже началось", в Кременской общине остались от трех с половиной до четырех тысяч человек, продолжаются уличные бои, и эвакуация невозможна.

Справка: Город Кременная – районный центр в северо-западной части Луганской области, известный своими рекреационными возможностями, раньше там действовали многочисленные детские лагеря отдыха, центр для подготовки олимпийских и паралимпийских спортсменов. В начале 2019 года население города составляло около 19 тысяч человек.

ВИДЕО ДНЯ

Подполковник Александр Дунец приступил к исполнению обязанностей начальника Кременской городской военной администрации в начале апреля 2022 года.

Темы: Луганская областьвойна
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