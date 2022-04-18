Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Кремінній окупанти знищили олімпійську базу і обстріляли "швидку", яка виїхала за пораненим

Валентина РоманенкоПонеділок, 18 квітня 2022, 19:29
фото з телеграм-каналу Гайдая

Російські війська знищили 10 будинків та базу олімпійської підготовки на Луганщині, більшість цих руйнувань сталася в Кремінній, яку ворог захопив 18 квітня, там же загинули щонайменше четверо мирних жителів.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова: "Ще вночі рятувальники могли там працювати, вже зранку, коли впритул наблизилася небезпека "руського міра", - ні. Втім, їм вдалося локалізувати пожежу площею 2400 кв. метрів на спортивній базі "Олімп" - вогнище не розповсюдилося на хвойний лісовий масив.

Чотири людини загинули в Кремінній при спробі евакуюватися – автівку впритул розстріляли росіяни. За п’ятим пасажиром, якого було поранено, виїхала швидка, яка теж потрапила під ворожий обстріл".

Деталі: За даними Гайдая, також російська армія 18 квітня обстрілювала Рубіжне та Лисичанськ, де пошкоджено кілька будинків, з-під обстрілів врятували чотирьох цивільних осіб, одна людина дістала поранень.

У Лисичанську зруйнована будівля обласного управління патрульної поліції – шестеро співробітників отримали контузію, їх госпіталізовано.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Про захоплення Кремінної вранці 18 квітня повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Наступ військ РФ на Луганщині, за його словами, "повільно, але вже почався", у Кремінській громаді залишились від трьох із половиною до чотирьох тисяч людей, тривають вуличні бої, і евакуація неможлива.
  • Голова Кремінської військової адміністрації Олександр Дунець розповів, що бої за Кремінну тривали три доби, Росія застосовувала велику кількість бронетехніки для атаки на місто.

Теми: Луганська областьвійна
Головне сьогодні

Командир морпіхів у Маріуполі запропонував 2 варіанти порятунку міста

Медведєв заявив, що на іноземців не поширюється Женевська конвенція: "Підлягають денацифікації"

Джонсон пропонує так посилити Україну, щоб РФ і не думала про вторгнення

Потоплений "Нептунами" крейсер "Москва" йшов захоплювати Одесу – мати матроса

Зеленський нагородив морпіхів, які боронять Маріуполь

Росіяни готують "псевдореферендуми" на півдні України, вже є бюлетені – розвідка

Усі новини...
Луганська область
Попри заклики евакуюватися на Луганщині досі залишаються 50 тисяч людей
Бої за Кремінну на Луганщині тривали три доби - голова ВА міста
Кремінна: окупанти обстріляли цивільну машину – 4 загиблих
Останні новини
04:37
Між МАГАТЕ та ЧАЕС відновили прямий зв'язок
03:50
Байден не знає, чи поїде він в Україну
03:11
ЗМІ: У Байдена готують новий пакет військової допомоги Україні на 800 млн доларів
02:48
Командир морпіхів у Маріуполі запропонував 2 варіанти порятунку міста
02:17
Медведєв заявив, що на іноземців не поширюється Женевська конвенція: "Підлягають денацифікації"
01:42
Виробник дронів Switchblade передасть Україні 100 безпілотників
01:08
США та союзники обговорили післявоєнні гарантії безпеки для України
00:56
Мінус літак і вертоліт: ЗСУ вразили дев'ять цілей росіян
00:43
Джонсон пропонує так посилити Україну, щоб РФ і не думала про вторгнення
00:26
"Євро-0" та поганий день для автопрому РФ: економічні підсумки
Усі новини...