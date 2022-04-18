У Кремінній окупанти знищили олімпійську базу і обстріляли "швидку", яка виїхала за пораненим
Російські війська знищили 10 будинків та базу олімпійської підготовки на Луганщині, більшість цих руйнувань сталася в Кремінній, яку ворог захопив 18 квітня, там же загинули щонайменше четверо мирних жителів.
Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram
Пряма мова: "Ще вночі рятувальники могли там працювати, вже зранку, коли впритул наблизилася небезпека "руського міра", - ні. Втім, їм вдалося локалізувати пожежу площею 2400 кв. метрів на спортивній базі "Олімп" - вогнище не розповсюдилося на хвойний лісовий масив.
Чотири людини загинули в Кремінній при спробі евакуюватися – автівку впритул розстріляли росіяни. За п’ятим пасажиром, якого було поранено, виїхала швидка, яка теж потрапила під ворожий обстріл".
Деталі: За даними Гайдая, також російська армія 18 квітня обстрілювала Рубіжне та Лисичанськ, де пошкоджено кілька будинків, з-під обстрілів врятували чотирьох цивільних осіб, одна людина дістала поранень.
У Лисичанську зруйнована будівля обласного управління патрульної поліції – шестеро співробітників отримали контузію, їх госпіталізовано.
Передісторія:
- Про захоплення Кремінної вранці 18 квітня повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Наступ військ РФ на Луганщині, за його словами, "повільно, але вже почався", у Кремінській громаді залишились від трьох із половиною до чотирьох тисяч людей, тривають вуличні бої, і евакуація неможлива.
- Голова Кремінської військової адміністрації Олександр Дунець розповів, що бої за Кремінну тривали три доби, Росія застосовувала велику кількість бронетехніки для атаки на місто.