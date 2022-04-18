У Кремінній окупанти знищили олімпійську базу і обстріляли "швидку", яка виїхала за пораненим

Російські війська знищили 10 будинків та базу олімпійської підготовки на Луганщині, більшість цих руйнувань сталася в Кремінній, яку ворог захопив 18 квітня, там же загинули щонайменше четверо мирних жителів.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова: "Ще вночі рятувальники могли там працювати, вже зранку, коли впритул наблизилася небезпека "руського міра", - ні. Втім, їм вдалося локалізувати пожежу площею 2400 кв. метрів на спортивній базі "Олімп" - вогнище не розповсюдилося на хвойний лісовий масив.

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Чотири людини загинули в Кремінній при спробі евакуюватися – автівку впритул розстріляли росіяни. За п’ятим пасажиром, якого було поранено, виїхала швидка, яка теж потрапила під ворожий обстріл".

Деталі: За даними Гайдая, також російська армія 18 квітня обстрілювала Рубіжне та Лисичанськ, де пошкоджено кілька будинків, з-під обстрілів врятували чотирьох цивільних осіб, одна людина дістала поранень.

У Лисичанську зруйнована будівля обласного управління патрульної поліції – шестеро співробітників отримали контузію, їх госпіталізовано.

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