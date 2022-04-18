В Кременной оккупанты уничтожили олимпийскую базу и обстреляли "скорую"
Российские войска уничтожили 10 домов и базу олимпийской подготовки в Луганской области, большинство этих разрушений произошло в Кременной, которую враг захватил 18 апреля, там же погибли по меньшей мере четверо мирных жителей.
Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram
Прямая речь: "Еще ночью спасатели могли там работать, уже утром, когда вплотную приблизилась опасность "русского мира" - нет. Впрочем, им удалось локализовать пожар площадью 2400 кв. метров на спортивной базе "Олимп" - огонь не распространился на хвойный лесной массив.
Четыре человека погибли в Кременной при попытке эвакуироваться – машину в упор расстреляли россияне. За пятым пассажиром, который был ранен, выехала скорая, которая тоже попала под вражеский обстрел".
Детали: По данным Гайдая, также российская армия 18 апреля обстреливала Рубежное и Лисичанск, где повреждено несколько домов, из-под обстрелов спасли четырех гражданских лиц, один получил ранения.
В Лисичанске разрушено здание областного управления патрульной полиции – шестеро сотрудников получили контузию, они госпитализированы.
Предыстория:
- О захвате Кременной утром 18 апреля сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Наступление войск РФ в Луганской области, по его словам, "медленно, но уже началось", в Кременской общине остались от трех с половиной до четырех тысяч человек, продолжаются уличные бои, и эвакуация невозможна.
- Глава Кременской военной администрации Александр Дунец рассказал, что бои за Кременную продолжались трое суток, Россия применяла большое количество бронетехники для атаки на город.