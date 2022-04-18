В Кременной оккупанты уничтожили олимпийскую базу и обстреляли "скорую"

Российские войска уничтожили 10 домов и базу олимпийской подготовки в Луганской области, большинство этих разрушений произошло в Кременной, которую враг захватил 18 апреля, там же погибли по меньшей мере четверо мирных жителей.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Еще ночью спасатели могли там работать, уже утром, когда вплотную приблизилась опасность "русского мира" - нет. Впрочем, им удалось локализовать пожар площадью 2400 кв. метров на спортивной базе "Олимп" - огонь не распространился на хвойный лесной массив.

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Четыре человека погибли в Кременной при попытке эвакуироваться – машину в упор расстреляли россияне. За пятым пассажиром, который был ранен, выехала скорая, которая тоже попала под вражеский обстрел".

Детали: По данным Гайдая, также российская армия 18 апреля обстреливала Рубежное и Лисичанск, где повреждено несколько домов, из-под обстрелов спасли четырех гражданских лиц, один получил ранения.

В Лисичанске разрушено здание областного управления патрульной полиции – шестеро сотрудников получили контузию, они госпитализированы.

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