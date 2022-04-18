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В Кременной оккупанты уничтожили олимпийскую базу и обстреляли "скорую"

Валентина РоманенкоПонедельник, 18 апреля 2022, 19:29
фото из телеграмм-канала Гайдая

Российские войска уничтожили 10 домов и базу олимпийской подготовки в Луганской области, большинство этих разрушений произошло в Кременной, которую враг захватил 18 апреля, там же погибли по меньшей мере четверо мирных жителей.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Еще ночью спасатели могли там работать, уже утром, когда вплотную приблизилась опасность "русского мира" - нет. Впрочем, им удалось локализовать пожар площадью 2400 кв. метров на спортивной базе "Олимп" - огонь не распространился на хвойный лесной массив.

Четыре человека погибли в Кременной при попытке эвакуироваться – машину в упор расстреляли россияне. За пятым пассажиром, который был ранен, выехала скорая, которая тоже попала под вражеский обстрел".

Детали: По данным Гайдая, также российская армия 18 апреля обстреливала Рубежное и Лисичанск, где повреждено несколько домов, из-под обстрелов спасли четырех гражданских лиц, один получил ранения.

В Лисичанске разрушено здание областного управления патрульной полиции – шестеро сотрудников получили контузию, они госпитализированы.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • О захвате Кременной утром 18 апреля сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Наступление войск РФ в Луганской области, по его словам, "медленно, но уже началось", в Кременской общине остались от трех с половиной до четырех тысяч человек, продолжаются уличные бои, и эвакуация невозможна.
  • Глава Кременской военной администрации Александр Дунец рассказал, что бои за Кременную продолжались трое суток, Россия применяла большое количество бронетехники для атаки на город.

Темы: Луганская областьвойна
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