Мер Херсона просить пояснити, як місцевій владі працювати в окупації

Міський голова Херсона Ігор Колихаєв закликає президента і владу пояснити, як місцевій адміністрації працювати в умовах окупації російськими загарбниками.

Джерело: міський голова Херсона Ігор Колихаєв

Дослівно: "Прошу у найкоротший термін надати роз'яснення (рекомендації) щодо дій Херсонської міськради... у разі спроб встановлення на території громади, облцентру, області військовими підрозділами РФ влади агресора, зміни прапора введення "рубльової зони".

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Задля уникнення неоднозначного трактування чинних норм, що може бути підставою для притягнення посадових осіб до відповідальності прошу максимально (за можливості) конкретизувати дії посадових осіб, зокрема стосовно:

написання посадовими особами та працівниками заяв щодо: звільнення, переведення на віддалений режим роботи із зміною відповідно місця розташування адміністративної будівлі міськради, посадових обов'язків та права підпису розпорядчих, фінансових та інших документів. виконання повноважень керівниками комунальних підприємств, засновником яких є міськрада... подальших дій органів місцевого самоврядування в ситуації припинення роботи управління державної казначейської служби України у Херсонській області (припинення виплат пенсій, соцвиплат, заробітних плат, тощо) та функціонування підприємств, що забезпечують життєдіяльність населених пунктів громади (світло-, газо-, водо-, електропостачання, вивіз сміття, тощо)".

Деталі: Колихаєв зазначив, що місто перебуває в облозі окупантів, а українські державні органи припинили здійснення своїх повноважень.

Що було раніше: В окупованому Херсоні росіяни роздають листівки, в яких викладають свою пропагандистську версію причин війни і закликають місцевих жителів вести "роз'яснювальну роботу" на користь РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Жителі Херсона виїжджають з окупованого російськими військами міста до анексованого Криму, а також до Миколаєва та Мелітополя.

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