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Мер Херсона просить пояснити, як місцевій владі працювати в окупації

Альона Мазуренко , "Українська правда"Вівторок, 19 квітня 2022, 01:41
Мер Херсона просить пояснити, як місцевій владі працювати в окупації
ХЕРСОН, МІСЬКРАДА, 24.03.2022, ФОТО ІГОРЯ КОЛИХАЄВА

Міський голова Херсона Ігор Колихаєв закликає президента і владу пояснити, як місцевій адміністрації працювати в умовах окупації російськими загарбниками. 

Джерело: міський голова Херсона Ігор Колихаєв  

Дослівно: "Прошу у найкоротший термін надати роз'яснення (рекомендації) щодо дій Херсонської міськради... у разі спроб встановлення на території громади, облцентру, області військовими підрозділами РФ влади агресора, зміни прапора введення "рубльової зони". 

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Задля уникнення неоднозначного трактування чинних норм, що може бути підставою для притягнення посадових осіб до відповідальності прошу максимально (за можливості) конкретизувати дії посадових осіб, зокрема стосовно: 

  1. написання посадовими особами та працівниками заяв щодо: звільнення, переведення на віддалений режим роботи із зміною відповідно місця розташування адміністративної будівлі міськради, посадових обов'язків та права підпису розпорядчих, фінансових та інших документів. 
  2. виконання повноважень керівниками комунальних підприємств, засновником яких є міськрада...
  3. подальших дій органів місцевого самоврядування в ситуації припинення роботи управління державної казначейської служби України у Херсонській області (припинення виплат пенсій, соцвиплат, заробітних плат, тощо) та функціонування підприємств, що забезпечують життєдіяльність населених пунктів громади (світло-, газо-, водо-, електропостачання, вивіз сміття, тощо)".

Деталі: Колихаєв зазначив, що місто перебуває в облозі окупантів, а українські державні органи припинили здійснення своїх повноважень. 

 
 

Що було раніше: В окупованому Херсоні росіяни роздають листівки, в яких викладають свою пропагандистську версію причин війни і закликають місцевих жителів вести "роз'яснювальну роботу" на користь РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Жителі Херсона виїжджають з окупованого російськими військами міста до анексованого Криму, а також до Миколаєва та Мелітополя.

Читайте також: Ігор Колихаєв: Не забувайте про Херсон. Нам зараз дуже складно

Нагадаємо: 

  • Раніше для обґрунтування війни Кремль, на додачу до пропаганди про міфічний "захист" Донбасу й протистояння НАТО, вигадував фейки про наміри України розробляти ядерну зброю, про лабораторії з виготовлення біологічної зброї, про "нацистів" в Україні тощо.
  • Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, російська армія нищить українські міста, вбиває й катує мирних жителів, ґвалтує жінок і навіть дітей.
  • Українські та міжнародні слідчі ретельно досліджують злочини, які чинять російські військові на території України за наказами свого керівництва.

Теми: ХерсонокупаціявійнаУкраїна
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