Мэр Херсона просит объяснить, как местным властям работать в оккупации

Городской голова Херсона Игорь Колыхаев призывает президента и власть объяснить, как местной администрации работать в условиях оккупации российскими захватчиками.

Источник: городской голова Херсона Игорь Колыхаев

Дословно: "Прошу в кратчайшие сроки предоставить разъяснение (рекомендации) относительно действий Херсонского горсовета... в случае попыток установления на территории общины, облцентра, области военными подразделениями РФ власти агрессора, изменения флага, введения "рублевой зоны".

Во избежание неоднозначной трактовки действующих норм, что может служить основанием для привлечения должностных лиц к ответственности прошу максимально (по возможности) конкретизировать действия должностных лиц, в частности:

написание должностными лицами и работниками заявлений относительно: увольнения, перевода на удаленный режим работы с изменением соответственно места расположения административного здания горсовета, должностных обязанностей и права подписи распорядительных, финансовых и других документов.

исполнение полномочий руководителями коммунальных предприятий, учредителем которых является горсовет...

дальнейших действий органов местного самоуправления в ситуации прекращения работы управления государственной казначейской службы Украины в Херсонской области (прекращение выплат пенсий, соцвыплат, заработных плат и т.п.) и функционирование предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов общины (светло-, газо-, водо-, электроснабжение, вывоз мусора и т.д.".

Детали: Колыхаев отметил, что город находится в осаде оккупантов, а украинские государственные органы прекратили осуществление своих полномочий.

Что было раньше: В оккупированном Херсоне россияне раздают листовки, в которых излагают свою пропагандистскую версию причин войны и призывают местных жителей вести разъяснительную работу в пользу РФ.

Жители Херсона выезжают из оккупированного российскими войсками города в аннексированный Крым, а также в Николаев и Мелитополь.

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