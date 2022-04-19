Мэр Херсона просит объяснить, как местным властям работать в оккупации

Городской голова Херсона Игорь Колыхаев призывает президента и власть объяснить, как местной администрации работать в условиях оккупации российскими захватчиками.

Источник: городской голова Херсона Игорь Колыхаев

Дословно: "Прошу в кратчайшие сроки предоставить разъяснение (рекомендации) относительно действий Херсонского горсовета... в случае попыток установления на территории общины, облцентра, области военными подразделениями РФ власти агрессора, изменения флага, введения "рублевой зоны".

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Во избежание неоднозначной трактовки действующих норм, что может служить основанием для привлечения должностных лиц к ответственности прошу максимально (по возможности) конкретизировать действия должностных лиц, в частности:

написание должностными лицами и работниками заявлений относительно: увольнения, перевода на удаленный режим работы с изменением соответственно места расположения административного здания горсовета, должностных обязанностей и права подписи распорядительных, финансовых и других документов.

исполнение полномочий руководителями коммунальных предприятий, учредителем которых является горсовет...

дальнейших действий органов местного самоуправления в ситуации прекращения работы управления государственной казначейской службы Украины в Херсонской области (прекращение выплат пенсий, соцвыплат, заработных плат и т.п.) и функционирование предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов общины (светло-, газо-, водо-, электроснабжение, вывоз мусора и т.д.".

Детали: Колыхаев отметил, что город находится в осаде оккупантов, а украинские государственные органы прекратили осуществление своих полномочий.

Что было раньше: В оккупированном Херсоне россияне раздают листовки, в которых излагают свою пропагандистскую версию причин войны и призывают местных жителей вести разъяснительную работу в пользу РФ.

ВИДЕО ДНЯ

Жители Херсона выезжают из оккупированного российскими войсками города в аннексированный Крым, а также в Николаев и Мелитополь.

Знать больше: Игорь Колыхаев: Не забывайте о Херсоне. Нам сейчас очень сложно

Напомним: