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Мэр Херсона просит объяснить, как местным властям работать в оккупации

Алена Мазуренко, "Украинская правда"Вторник, 19 апреля 2022, 01:41
Мэр Херсона просит объяснить, как местным властям работать в оккупации
ХЕРСОН, ГОРСОВЕТ, 24.03.2022, ФОТО ИГОРЯ КОЛЫХАЕВА

Городской голова Херсона Игорь Колыхаев призывает президента и власть объяснить, как местной администрации работать в условиях оккупации российскими захватчиками.

Источник: городской голова Херсона Игорь Колыхаев

Дословно: "Прошу в кратчайшие сроки предоставить разъяснение (рекомендации) относительно действий Херсонского горсовета... в случае попыток установления на территории общины, облцентра, области военными подразделениями РФ власти агрессора, изменения флага, введения "рублевой зоны".

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Во избежание неоднозначной трактовки действующих норм, что может служить основанием для привлечения должностных лиц к ответственности прошу максимально (по возможности) конкретизировать действия должностных лиц, в частности:

  • написание должностными лицами и работниками заявлений относительно: увольнения, перевода на удаленный режим работы с изменением соответственно места расположения административного здания горсовета, должностных обязанностей и права подписи распорядительных, финансовых и других документов.
  • исполнение полномочий руководителями коммунальных предприятий, учредителем которых является горсовет...
  • дальнейших действий органов местного самоуправления в ситуации прекращения работы управления государственной казначейской службы Украины в Херсонской области (прекращение выплат пенсий, соцвыплат, заработных плат и т.п.) и функционирование предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов общины (светло-, газо-, водо-, электроснабжение, вывоз мусора и т.д.".

Детали: Колыхаев отметил, что город находится в осаде оккупантов, а украинские государственные органы прекратили осуществление своих полномочий.

 
 

Что было раньше: В оккупированном Херсоне россияне раздают листовки, в которых излагают свою пропагандистскую версию причин войны и призывают местных жителей вести разъяснительную работу в пользу РФ.

ВИДЕО ДНЯ

Жители Херсона выезжают из оккупированного российскими войсками города в аннексированный Крым, а также в Николаев и Мелитополь.

Знать больше: Игорь Колыхаев: Не забывайте о Херсоне. Нам сейчас очень сложно

Напомним

  • Ранее для обоснования войны Кремль, в дополнение к пропаганде о мифической "защите" Донбасса и противостоянии НАТО, придумывал фейки о намерениях Украины разрабатывать ядерное оружие, о лабораториях по изготовлению биологического оружия, о "нацистах" в Украине и т.д.
  • Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, российская армия уничтожает украинские города, убивает и подвергает пыткам мирных жителей, насилует женщин и даже детей.
  • Украинские и международные следователи тщательно расследуют преступления, совершаемые российскими военными на территории Украины по приказам своего руководства.

Темы: ХерсоноккупациявойнаУкраина
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